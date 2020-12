Covid: ¿Por qué el Gobierno insiste en que la vacuna será voluntaria?

El presidente Iván Duque anunció que en la medida de lo posible en el primer trimestre del próximo año empezarán en el país los ciclos de vacunación contra el covid-19.



Sin embargo, el mandatario fue claro en señalar que la aplicación de la vacuna no solo será gratuita, sino que será voluntaria.

"Las vacunas deben ser voluntarias porque ningún sistema de inmunización en América Latina ha sido efectivo sobre la base de la imposición, pero aparte yo creo que en esto es preferible la persuasión que la imposición y es preferible la pedagogía a la imposición", dijo el mandatario el pasado miércoles en Ibagué al admitir que hay una discusión alrededor del tema



Al referirse a la logística, el jefe de Estado dijo que son muchos los asuntos que se podrán trabajar con las secretarías de Salud de gobernaciones y alcaldías.



El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, explicó que esta es una vacuna nueva de la que no se conocen sus efectos a largo plazo, por lo que hay personas que tienen dudas de aplicársela.



"Lo que no queremos es hacer las cosas obligatorias y ante esa incertidumbre se deja a decisión de los ciudadanos, por lo que habrá información sobre los riesgos pero también sobre los beneficios", dijo el funcionario.



En ese sentido dijo que habrá una campaña de información y motivación que se está preparando por parte de un equipo.



Igualmente reveló que se va a empezar a capacitar el personal del sector de la salud en lo que tiene que ver con el proceso de vacunaciòn.



"Debe ser una decisión informada, pero personal", concluyó Moscoso.



