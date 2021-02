Covid: las medidas de prevención que siguen vigentes en el país

El Ministerio de Salud, mediante resolución 0223 determinó modificar la norma que establecía los protocolos sanitarios para prevenir el covid y eliminó una serie de medidas que se estaban tomando en sitios públicos.Eso quiere decir que algunos aspectos dejan de aplicarse y otros permanecerán vigentes.

El viceministro de Salud, Alexander Moscoso explicó que con la nueva disposición emitida por el Ministerio dejan de funcionar algunas medidas que en su momento tuvieron un impacto pero que hoy en día ya no son tan útiles, como es el caso de la toma de temperatura para ingresar a algún lugar.



De acuerdo con el viceministro, con la nueva medida se ajustan y se priorizan los temas más relevantes para el control de la pandemia.



Moscoso dijo que hay medidas que son buenas, como por ejemplo la de la toma de la temperatura, que recuerda el virus, pero se encuentra que en este momento de la pandemia no tiene un efecto tan grande.



Lo que sigue

Pero se mantiene el uso del tapabocas, que en opinión de Ministerio de Salud es clave; se mantiene el distanciamiento social, el lavado de manos, el evitar aglomeraciones, la protección de los grupos de riesgo y la restricciones a las personas que estén sintomáticas.



Eso significa que se priorizan las medidas grandes, como los protocolos de aforos, para mantener el distanciamiento.



El viceministro también dijo que se organiza y se le da mucha relevancia a la ventilación de los lugares, como una medida de prevención.



Básicamente en opinión del funcionario se toman las medidas que han demostrado el mayor efecto en la pandemia.



De todas maneras Moscoso recordó que el Ministerio nunca pidió la ubicación de tapetes a las entradas de los sitios públicos o sobre el fumigado de las llantas de los carros. "Eso fue un tema de ideario colectivo", destacó.



Dijo que lo que se busca es priorizar las medidas que han mostrado un mejor resultado en la tarea de la prevención contra el virus.



