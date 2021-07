Covid: en la primera semana de septiembre habrá 35 millones vacunados

Víctor Manuel Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, anunció este viernes que la propuesta del Gobierno Nacional en materia de vacunación contra el covid es que al finalizar agosto o en la primera semana de septiembre unos 35 millones de colombianos haya recibido al menos una dosis.



"Vamos a buen ritmo, esperamos anticipar y la meta es terminar este año. Se va a cumpliendo el plan que se proyectó", dijo el funcionario quien recordó que se debe tener en cuenta que las personas a las que se les aplica la Janssen solo reciben una dosis.



De todas maneras, el director del Dapre destacó que el número de personas vacunadas puede subir en la medida que ya se incluyeron las mujeres embarazadas. El Invima sacó la autorización para vacunar a las mujeres en estado de gestación, claro, a voluntad de ellas y con el visto bueno del médico tratante.



"No es mandatorio, es voluntario, independiente de la edad de la mujer embarazada", destacó el funcionario.



Muñoz explicó que la meta de culminar este año con la vacunación se mantiene. Es decir, aplicar las 62 millones de dosis que ha comprado el Gobierno Nacional.



Sobre la llegada de nuevas vacunas, el director del Dapre dijo que este mes deben llegar 200.000 de Moderna pero se está a la espera de la confirmación del despacho. "Yo espero que sobre la semana del 20 de julio estén llegando", dijo



Explicó que a partir del próximo mes debe comenzar a llegar por niveles de un millón.



Muñoz recordó que la vacuna no hace que la gente no se enferme sino que lo que hace es evitarle graves complicaciones.



Finalmente el funcionario anunció que se está evaluando la posibilidad dejar unos recursos disponibles en el presupuesto del próximo año a fin de comprar nuevas vacunas en caso de ser necesario y de acuerdo con lo que vayan diciendo los institutos de medicamentos del mundo.



