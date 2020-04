El trabajo que está haciendo la mamá del presidente Duque

Es probable que el nombre de Juliana Márquez les diga poco a muchos colombianos. Pero cuando se recuerda que ella es la madre del presidente Iván Duque las cosas cambian.



Es una mujer de muy bajo perfil, a la que poco se ve en fotos o revelando en los medios las actividades que cumple.

Desde cuando su hijo fue elegido como Presidente ella ha estado al frente de una actividad social muy silenciosa, que busca conseguir ayuda, especialmente mercados, para darles a las familias más necesitadas del país.



Antes de que se decretara la cuarentena ella casi que una vez por semana acudía a un remoto lugar del país para acompañar la entrega de esa ayuda, escuchar a la gente y hacer algún aporte social.



Pero desde cuando empezó el aislamiento preventivo obligatorio, ella lo ha cumplido estrictamente, y ahora, desde su apartamento en el norte de Bogotá, tiene todo un 'cuartel' para contribuir con ayudas a las personas que pasan momentos difíciles.



Desde muy temprano está llamando amigos, conocidos o incluso a presidentes de grupos económicos para pedirles alguna contribución



¿Señora Juliana, cuál es la actividad social que usted está desarrollando en este momento?

Yo permanezco en mi casa, cuidándome y trabajando con unas fundaciones para llevar mercados a personas que los necesitan y una voz solidaria para que permanezcan en sus viviendas quienes tienen más dificultades. Yo creo que es un momento para sumar esfuerzos y por eso el trabajo que viene adelantando mi nuera es fantástico y pensé que nosotros también podemos sumarnos y llevar a otras personas una ayuda.

¿Cómo es ese trabajo?

Yo trabajo de la mano con varias fundaciones, como la fundación del Nogal y la fundación Siemens. Pero también me ha colaborado en la Fundación Julio Mario Santo Domingo a través del D 1; el Éxito y varios gremios como la SAC, Fenavi, Asoleche, también Corabastos, Arroz Roa y varios amigos y familiares que han querido vincularse y nos mandan mercados o nos manden tarjetas de los supermercados para que la gente pueda comprar con ellos. Lo que queremos decirles a las personas más vulnerables es que aquí estamos, que se queden en casa.



Y de ese trabajo, ¿usted de qué parte se encarga?

Yo me encargo de buscar las ayudas y articularlas y hemos encontrado mucha gente y empresas muy generosas que nos donan.



¿Y cómo las entregan?



Lo hacemos a través del Comando de Acción Integral del Ejército y de la Policía. Ellos llevan casa por casa lo que nosotros conseguimos para donar.



¿Desde hace cuanto está usted en esta tarea?

Vengo trabajando con la Fundación El Nogal y con Siemens desde hace tiempo y nos pusimos a pensar que en estos días encerrados en las casas podríamos también trabajar solidariamente para los más vulnerables. Por eso nos pusimos rápidamente a llamar por teléfono y efectivamente hubo una respuesta de todos y así hemos articulado a través del Ejército y Policía, lo que nos ha permitido llegar a muchos sitios y a unas zonas muy vulnerables, como Chocó. Hemos ido por todas partes y dejando una semillita.



¿Bogotá también está incluido en esas ayudas?

También la incluimos, con la colaboración de la iglesia, como la iglesia el Voto Nacional y muchísimas otras iglesias y sacerdotes. También hemos llevado a hogares de la tercera edad.



¿Y cuantas ayudas han repartido en el último mes?

Por lo menos unas 6.000, y lo que falta, porque esto lo vamos a hacer durante todo el tiempo que dure esta emergencia, para que la gente no salga de la casa y se cuide mucho.

Una parte de las ayudas se distribuyen a través de la Policía. Foto: Archivo particular

¿Y entonces usted más o menos cuántas llamadas al día tiene que hacer pidiendo ayudas?

Muchas (risas). No las he contado, pero son muchas. Pero usted no se imagina la felicidad cuando dicen que sí, que nos colaboran y que cómo hacemos. Porque hay gente a la que le gustan más los mercados físicos y otros que prefieren las tarjetas.



Usted está entregando esas ayudas desde antes de la cuarentena ¿iba antes de esto a entregar los mercados personalmente?

Sí, porque yo desde antes de la cuarentena ya tenía otros proyectos como el banco de instrumentos, con Simems y con El Nogal, muchos proyectos. Pero nos pareció importante en este momento, viendo la labor de la Primera Dama, pues apoyar otros sitios.

¿Cómo se decide a quien le van a llevar la ayuda?

Tenemos mapas de las zonas muy vulnerables, como por ejemplo La Chamba, en el Tolima, que es donde hacen la vajilla negra, de la que yo vivo muy pendiente de los artesanos de allí. Algo muy importante es que hemos compartido con el personal de salud, con cosas tan elementales como llevarles un refrigerio y eso es algo que vamos a seguir haciendo. Toda la semana vamos a ir llevándoles.



¿Y su hijo qué le dice?, ¿que haga eso, pero que no salga de la casa?

Pues la verdad yo no sé si mi hijo sabe que yo hago esto. Imagínese, él está tan ocupado. El asunto es que todos los que estamos guardados tenemos que ser productivos, en la medida que podamos. Y aquí estamos un grupo de personas para eso y todos los días se suman más.

¿Algún día le ha tocado madrugar a despertar a alguien para pedir una ayuda?

Claro, aquí hay veces que desde las seis de la mañana ya estamos llamando y buscando cómo recoger y articulando los camiones para dónde salen, cómo reparten.



¿Usted está pendiente de toda la operación?

Sí, estamos pendientes de toda la operación con la doctora Inés Elvira, de la fundación El Nogal, y la doctora Natalia García. Entonces van saliendo diferentes cosas y todas son igualmente interesantes. Por ejemplo, eso de llevarles un minuto de alegría al personal de salud para decirle estamos con ustedes.



