Duque lanza advertencia a quienes no cumplan medidas de bioseguridad

El presidente Iván Duque lanzó una clara advertencia para los ciudadanos que no están cumpliendo con las disposiciones de bioseguridad dispuestas por el Gobierno Nacional para evitar el contagio con el covid-19. Dijo que están violando la ley.



Esto luego de que en algunas ciudades los casos de contagio han aumentado y de que se evidenciara este puente festivo a personas en playas y en fiestas sin tapabocas y en aglomeraciones.

Este domingo, por ejemplo, las playas del Atlántico fueron escenario de aglomeraciones.



Por eso en la noche de este martes el mandatario recordó que la Organización Mundial de la Salud, OMS, “ha dicho cuidado con las aglomeraciones: son el principal causante de los rebrotes”.



Ante esta situación, el presidente Duque dijo que "el riesgo de relajarnos es un rebrote que puede generar que se tomen medidas más drásticas en el país. No se pueden permitir conductas que ponen en riesgo a muchas personas. Tenemos que seguir manteniendo controles".



Y tras esto recordó que las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional para prevenir el contagio con el covid tienen un soporte legal y como tal no acatarla puede traer consecuencias.



Le puede interesar: ¿Por qué no hubo 'acuerdo' el lunes entre Gobierno y Minga indígena?

“Nosotros hemos fijado medidas muy claras, no solamente de orden público sino también orden sanitario y quienes las están violando, están violando la ley y el código penal”, dijo el jefe de Estado.



El mandatario aseguró que si bien en el territorio nacional venían cayendo muy rápidamente los casos de activos, se ha visto “que en las últimas dos semanas se han crecido en algunos lugares del país, donde se han visto aglomeraciones”.



“Las aglomeraciones son una amenaza a la vida de muchas personas. Tenemos que evitarlas. Y no solamente evitarlas sino que es una responsabilidad de las autoridades locales también velar para que este tipo de cosas no sucedan”, destacó el Presidente.





Le puede interesar: Reactivación segura y con todos los protocolos, la apuesta de Duque