Así va el proceso de vacunación en Colombia

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, aseguró que el proceso de vacunación en el país “va bien”, hasta el punto que ya se llevan más de 3,7 millones de vacunados y esta semana se espera llegar a los 4 millones.



En diálogo con EL TIEMPO aseguró que para esta semana igualmente está prevista la llegada de 549.000 dosis de Pfizer y con esto estaremos llegando a más de 5,6 millones de dosis en Colombia.

¿Cómo va el proceso de vacunación?

El proceso va bien, llevamos ya más de 3,7 millones de vacunados y esta semana estaremos llegando a 4 millones, tenemos un ritmo superior a las 650.000 dosis aplicadas semanalmente. En la medida que lleguen más dosis de las farmacéuticas la velocidad se irá incrementando y podremos sobrepasar las 200.000 dosis al día.



¿Esta semana deben llegar nuevas vacunas?

Para esta semana tenemos programada la llegada de 549.000 dosis de Pfizer y con esto estaremos llegando a más de 5,6 millones de dosis en Colombia de las diferentes farmacéuticas (Sinovac, Pfizer, Astrazeneca)



Al término de abril, cuántas personas esperan haber vacunado?

Entre el 20 y 21 de abril habremos llegado a 4 millones de vacunados, y finalizando el mes de abril sobrepasaremos los 4,7 millones de vacunados



En la India, desde donde especialmente se nutre Covax, decidieron restringir la salida de vacunas ¿Cómo nos va a afectar? ¿afecta las metas previstas?

Las dosis de Covax que Colombia ha recibido provienen en el caso de Pfizer de Bélgica y en el caso de Astrazeneca del laboratorio SB Bioscience de Corea del Sur, por lo que no tendríamos afectación



¿Entonces, Colombia no recibe vacunas de la India a través de Covax?

Colombia no recibe vacunas desde la India a través de Covax.



Hasta ahora vamos con el aislamiento inteligente, pero parece que mucha gente no lo está atendiendo

¿podrían venir cambios?

Las medidas de bioseguridad son la forma más efectiva de combatir el virus, debemos persistir en la importancia del lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento, y el autocuidado. Las medidas de restricción a la movilidad son medidas que se aplican cuando se incrementa la ocupación de UCI y la velocidad de transmisión del virus, sin embargo debemos insistir y persistir que la forma correcta es no llegar a estas medidas, porque como ciudadanos todos nos protegemos y protegemos a los demás.



