¿Por qué el Gobierno decidió exigir el carné de vacunación?

El Gobierno Nacional emitió este miércoles el decreto 1408, mediante el cual se establece la exigencia del carné de vacunación contra el covid a las personas que quieran ingresar a eventos públicos o privados que impliquen asistencia masiva de personas.



Le puede interesar: Alemania donó 2,2 millones de vacunas a Colombia



Víctor Manuel Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) habló con EL TIEMPO sobre este asunto.

Ya el presidente Duque dio a conocer la exigencia del carné de vacunación en lugares públicos ¿pero desde cuándo empezará a regir esta medida?

​

Se exigirá el carné de vacunación desde el 16 de noviembre de este año, para los mayores de 18 años, y desde el 30 de noviembre para los mayores de 11 años. De igual forma se irá evaluando la entrada de nuevos sectores o rangos de edad como se ha hecho de forma permanente durante la pandemia.



Pero entonces tengamos claridad en algo ¿Para qué tipo de actividades aplicará desde el 16 de noviembre que se deba presentar el carné de vacunación?



El carné, ya sea digital o físico, se debe solicitar para el ingreso a eventos presenciales públicos o privados que tengan una asistencia masiva.

Facebook Twitter Linkedin

La idea es que la persona tenga el carné físico o el digital Foto: Ministerio de Salud

Es importante aclarar que esto implica que lugares como: bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias se verán cobijados por esta medida. Cada persona que quiera asistir a alguno de estos lugares, deberá presentar su carné de vacunación con al menos una dosis aplicada o el esquema completo.



¿Entonces los centros comerciales y vuelos también podrían verse afectados por esta medida?



Esta es una medida que busca proteger a la población, y que nos permita llegar a la inmunidad de rebaño. Los centros comerciales y el transporte aéreo y el terrestre no están incluidos en la medida. Sin embargo esto se estará monitoreando de forma permanente. Al interior de los centros comerciales, si se tienen bares o restaurantes, estos estarán cobijados por la medida.

Esta medida permitirá que quienes asistan a lugares públicos con aglomeraciones puedan tener la tranquilidad de que todos en el lugar tienen ya sea una dosis o el esquema completo de vacunación FACEBOOK

TWITTER

¿Cuáles son las multas que podrían aplicarse para aquellos establecimientos que no cumplan con esta medida establecida de exigir el carné de vacunación?



Como lo ha mencionado el presidente Duque, lo más importante es que como ciudadanos tomemos esta medida responsablemente y con todo el sentido pedagógico para lograr completar la meta de 35 millones de personas vacunadas. Quiero resaltar que el cumplimiento de estas normas debe estar completamente vigilado por propietarios, administradores u organizadores de estos eventos que se llevarán a cabo, al igual que será responsabilidad de las alcaldías hacer el respectivo seguimiento. Si algún establecimiento llega a incumplir la norma, el Código de Policía tiene estipulado sanciones correspondientes que pueden ir desde amonestaciones o también ocasionar el cierre del lugar dependiendo la gravedad del incumplimiento.



Siempre se habló desde el Gobierno que no se obligaría a la vacunación, pero esto se interpreta como tal ¿por qué exigir un carné para entrar a lugares que están en plena reactivación económica que tanto necesita el país?



Es importante aclarar que no se está obligando a que los ciudadanos se vacunen, sino que se está trabajando en la disminución de riesgos, y lo que se busca por parte del Gobierno Nacional es avanzar en la inmunización de la población y avanzar en la inmunidad de rebaño.



Como lo mencionó el Presidente Duque, esta medida permitirá que quienes asistan a lugares públicos con aglomeraciones puedan tener la tranquilidad de que todos en el lugar tienen ya sea una dosis o el esquema completo de vacunación.



Además: Armando Benedetti denunció supuesta persecución política y judicial



¿Esta exigencia del carné de vacunación implica que el Plan Nacional de Vacunación no va acorde a las metas propuestas?



No, y quiero ser muy claro diciendo que el Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando acorde a las metas que se han propuesto a lo largo de su implementación. Al primero de noviembre ya se han entregado 56'887.044 dosis en el país, y se han aplicado 47'499.157 dosis en todo el territorio colombiano, lo que permite que hoy tengamos 21'435.244 de colombianos con el esquema completo, que equivalen al 61 % del total de la meta y con por lo menos una dosis el 86,3 % de la meta de 35 millones de colombianos.



Respecto a las vacunas que han llegado al país, precisamente el miércoles 3 de noviembre se recibieron 92.430 dosis de Pfizer bajo mecanismo bilateral adicionales, lo que nos permite contar con 64'575.984 dosis de las diferentes farmacéuticas, sin incluir las dosis de privados, en el país de las más de 76 millones de dosis que se adquirieron desde el Gobierno nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Víctor Muñoz, director del Dapre Foto: Presidencia

Los que tienen más rezago: Atlántico, Magdalena, Vichada, Bolívar, Vaupés y Chocó. FACEBOOK

TWITTER

Pero hemos visto bajar las cantidades de dosis que se reciben mes a mes, en meses anteriores llegaban en mayor volumen ¿o cómo está el panorama?

​

Septiembre fue el mes en el que más recibimos dosis, con más de 12,8 millones de dosis de diferentes farmaceúticas, en octubre recibimos más de 11,6 millones de dosis. El ritmo y los compromisos de dosis se están cumpliendo



Hablemos del avance de la vacunación por regiones ¿cómo están esas cifras?



Si revisamos las cifras por 100.000 habitantes, los departamentos o distritos que mejor avanzan en la aplicación de las vacunas son: San Andrés, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Quindío,Risaralda y Caldas.



Los que tienen más rezago: Atlántico, Magdalena, Vichada, Bolívar, Vaupés y Chocó.



También pude leer: Hasta Dejen Jugar al Moreno busca ahora revivir su personería jurídica