Covid-19: Más de 60 municipios ya pidieron permiso para abrir

El Gobierno Nacional le apuesta a una reapertura gradual de lo que denomina los municipios no covid, es decir, en los que no se han presentado casos de la enfermedad.



La idea que tiene la Casa de Nariño es que estas poblaciones vayan retomando algunas de sus actividades productivas, eso sí, guardando todas las garantías de bioseguridad para evitar ese contagio. Y cerrando sus fronteras.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el territorio nacional hay cerca de 900 municipalidades en las que no se han detectado casos del virus.



Según la ministra del Interior, Alicia Arango, la decisión de la reapertura gradual de las actividades productivas en municipios se harán previa solicitud de los alcaldes.



“Es voluntario, si al alcalde le parece, si cree que es conveniente y por su propia iniciativa. Nosotros respetamos esas propuestas guardando todos los protocolos de bioseguridad, sería la única forma de comenzar gradualmente a dinamizar la economía de esos sitios”, dijo la funcionaria en entrevista con EL TIEMPO.



Pero dijo que antes de iniciar la apertura deberán enviar al Ministerio del Interior su propuesta, de tal manera que se sea revisada por los ministerios de Salud y Comercio, “para ver si estamos todos en el mismo camino”.



Y de acuerdo con lo que conoció eltiempo.com, hasta la mañana de este martes, cerca de 60 alcaldes ya habían enviado al Ministerio del Interior la solicitud para avanzar en la reapertura gradual.

Sobre este tema, se conoció que el Gobierno está analizando la posibilidad de extender la cuarentena en el resto de las poblaciones durante dos semanas más.



Dentro de los gobernadores de departamentos no covid que que ya enviaron la carta pidiendo ‘pista’ para abrir se destaca Gutiérrez, en Cundinamarca, que está listo para su reapertura gradual mañana mismo. En este departamento, por ejemplo, se habla en concreto de la Provincia de Rionegro



El gobernador de Cundinamarca, dijo que se está a la espera del Ministerio del Interior le dé el visto bueno a Gutiérrez para poder reactivar la inmensa mayoría de actividades de la localidad.



“Tenemos microrregiones que se quieren activar, como el caso de La Palma, de Yacopí, de Caparrapì”, dijo el mandatario.



Mientras tanto, en Antioquia, el Gobernador Aníbal Gaviria aseguró que más de 110 de sus municipios están libres de covid, por lo que está dispuesto a que se dé su apertura.



Para él, no hay mejor programa de asistencia social que la reactivación económica gradual y segura.



“La idea nuestra, en conjunto con los alcaldes es que en algunos municipios, digamos los más lejanos, (la apertura) sea general de todas las actividades y en otros municipios de más tamaño y que tengan más cercanía con otros con algún peligro de contagio, sea una apertura mayor a la que se está dando en otras partes”, dijo Gaviria.



“Solo la gente del mismo municipio, no puede entrar nadie de otros municipios, lo único que debe quedar permitido es el abastecimiento. La idea es que esto se haga gradualmente de acuerdo con lo que considere el alcalde. Él debe ser quien decide qué debe moverse”, dijo la Ministra Arango.



Pero en la apuesta del Gobierno por intentar reactivar la economía y salvar empleos incluso está previsto que Federico Hoyos, actual alto consejero para la Política pase como consejero para las Regiones, cargo que ocupaba la hoy ministra de las TIC, Karen Abudinen.



La idea es que Hoyos se ponga al frente a coordinar todo lo que tiene que ver con los municipios y departamentos no coivd.



POLÍTICA