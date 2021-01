Los altos funcionarios en Colombia que se han contagiado de covid-19

Con el anuncio que hizo este fin de semana el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de que la canciller Claudia Blum resultó contagiada de covid-19, ya son más de diez los altos funcionarios del Estado que han contraído el virus.

El anuncio sobre la canciller fue hecho mediante la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se conoció que Blum ya se encontraba en aislamiento preventivo desde hace algunos días.



"Informo a los colombianos que debido a un caso que se presentó en mi familia, inicié en su momento el aislamiento preventivo y me realicé la prueba de Covid -19. El resultado de la prueba confirmatoria finalmente fue positivo", indicó la ministra de Exteriores colombiana, a través de las redes de la Cancillería.



Blum agregó en el mensaje que se encuentra en buen estado de salud y a pesar del contagio ha venido cumpliendo con sus funciones y la agenda ministerial desde su casa.



La canciller se une así a la lista de funcionarios del Gobierno que han dado positivo por covid-19.

Casa de Nariño

En octubre del año pasado, el virus fue contraído por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien antes de hacer un viaje, por precaución, se hizo la prueba del covid-19, resultado que dio positivo.



“Ayer me realicé la prueba de covid-19, ya que tenía previsto viajar a la Cumbre de Gobernadores en Manizales. Informó a los colombianos que el resultado fue positivo. Gracias a Dios, me encuentro en buen estado de salud cumpliendo el aislamiento correspondiente”, manifestó en su momento la vicepresidenta, quien se recuperó satisfactoriamente.



En ese mismo mes se dio un nuevo caso de covid-19 en el alto de Gobierno, el del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Diego Molano.



A través de su cuenta de Twitter, el funcionario, muy cercano al presidente Iván Duque y quien precisamente tiene su oficina en la Casa de Nariño, confirmó que resultó positivo. Esto obligó a que el jefe de Estado se hiciera una nueva prueba, la cual salió negativa.



En agosto, ‘el turno’ fue para el Contralor General Felipe Córdoba, quien se aisló durante los días correspondientes a la cuarentena y tuvo algunos síntomas, lo que no le impidió continuar con su agenda de manera virtual.



En julio el anuncio fue hecho por el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien no presentó mayores síntomas, por lo que continuó su agenda de manera virtual.



Otro de los que contrajo el covid-19 fue el defensor del pueblo, Carlos Camargo, al igual que el anunciado ministro del Interior, Daniel Palacios, quien fue uno de los primeros funcionarios en contagiarse.



El coronavirus también afectó a la primera dama de la Nación, María Juliana Ruíz, quien, si bien no es funcionaria del Estado, sí ejerce labores públicas.



Entre otros funcionarios que también han contraído el virus están el expresidente Álvaro Uribe, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Igualmente los senadores como Pablo Catatumbo (del partido Farc), Horacio José Serpa (del Partido Liberal) y Nicolás Pérez (del Centro Democrático) también han tenido que enfrentarse al virus.



