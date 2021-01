Gobierno dice que sí hay acuerdos firmados para vacunas de covid-19

A pesar de que el Ministerio de Salud había anunciado que en febrero de este año llegaría al país el primer lote de vacunas contra el covid-19, el jefe de esa cartera, el ministro Fernando Ruiz, lanzó este viernes una afirmación que nuevamente sembró dudas sobre cuándo empezará la vacunación en el país.

“Nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra”, fue la afirmación de Ruiz que desató controversia.



De hecho, tras conocerse este pronunciamiento, congresistas de independencia y de oposición salieron a cuestionar al Gobierno por la falta de claridad en la información frente a las fechas de vacunación.



(Vea también: Vacunación: un nuevo frente de batalla entre Gobierno y oposición)



Este fin de semana, el senador Roy Barreras, quien recientemente se separó del partido de ‘la U’ y no tiene bancada partidista específica, elevó el tono de la polémica al anunciar que “si en los próximos dos meses no está vacunada la población vulnerable colombiana” tramitará una solicitud de moción de censura contra el jefe de la cartera de Salud, Fernando Ruíz.



Frente a estas reacciones, el Gobierno Nacional salió a aclarar este martes que sí existen acuerdos con farmacéuticas y que esta semana se conocerían fechas de la llegada de vacunas.



“Hay quienes quieren desinformar a la opinion afirmando que Colombia no ha firmado acuerdos con las farmacéuticas para la adquisición de vacunas , les adjunto comunicado desde el 18 de diciembre de 2020 expedido por Pfizer”, indicó el consejero económico y digital de la Presidencia, Víctor Muñoz, quien adjunto un comunicado en el que la farmacéutica anuncia que suministrará 10 millones de dosis a Colombia.

Nos sentimos profundamente honrados de trabajar con el gobierno de Colombia FACEBOOK

TWITTER

“Nos sentimos profundamente honrados de trabajar con el gobierno de Colombia y de dirigir nuestros recursos científicos y productivos hacia nuestro objetivo común: brindar a los ciudadanos de Colombia una vacuna potencial contra el Covid-19, lo más pronto posible”, indica Ana Dolores Román, gerente general de Pfizer para Colombia y Venezuela en el comunicado.

Y para quienes dudan de otras negociaciones, les dejo boletín de prensa de @AstraZeneca, donde se recuerda que ya hay acuerdo con Colombia, por 10 millones de dosis de la vacuna.

Así como también, con estrategia #COVAX, se tienen 20millones de dosis adicionales garantizadas pic.twitter.com/2iLyy8vDKb — Maria Paula Correa (@mariapcorrea) January 12, 2021

En día pasado el Gobierno Nacional anunció el cierre de negociaciones para la adquisición de 9 millones de dosis de la vacuna producida por Johnson & Johnson. Previamente se informó la compra de 10 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech y 10 millones de Oxford/AstraZeneca. Asimismo, Colombia tiene garantizadas otras 20 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS) y llegarían en el segundo semestre del 2021.



De esta manera, el país, según el Ministerio de Salud, tendría dosis aseguradas para 29 millones de personas.



POLÍTICA