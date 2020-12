Covid-19: Duque insiste que vacunación comenzaría en primer trimestre

Desde Ibagué, donde participó en la Cumbre de Asocapitales, el presidente Iván Duque volvió a referirse a la llegada de la vacuna contra el covid-19 a nuestro país y entregó un parte de tranquilidad a los colombianos que están interesados en vacunarse.

"Aquí nadie se va a quedar sin una atención oportuna en el sistema de vacunación", dijo el mandatario, quien anticipó que la idea es que ese proceso comience en el primer trimestre del 2021.



Duque recordó que el Gobierno colombiano le está apostando a la adquisición de las vacunas, no solo a través de mecanismos multilaterales, sino también en negociaciones de carácter bilateral .



"La razón por la cual nosotros no estamos haciendo alarde es porque hasta que no esté cerrada al ciento por ciento cada negociación, no la vamos a divulgar porque muchas de estas conversaciones se tranzan a través de acuerdos de confidencialidad", destacó el Presidente.



(Le puede interesar: ¿Es cierto que no se puede consumir alcohol si se aplica vacuna rusa?)

"El mensaje es vacunación, y vacunación financiada por parte del Estado", dijo el mandatario, quien recordó que el Estado tiene que hacer inversiones de riesgo por las circunstancias a las que nos enfrentamos hoy, que no son las mismas a cuando hay una vacuna consolidada.



En ese sentido, el mandatario recordó que este miércoles sanciona la ley de las vacunas, que le da al Gobierno "una herramienta" para sortear esta situación particular.



De todas maneras, Duque dijo que "las vacunas deben ser voluntarias" y destacó que en este sentido es mejor la persuasión que la imposición y aseveró que en lo que tiene que ver con la pedagogía y la logística, la idea de esto es trabajarlo de la mano con las secretarías municipales.



El mandatario igualmente anticipó que "ya se tienen unos escenarios de logística", dependiendo de los grados de refrigeración de cada una de las vacunas que van teniendo la mayor certificación.



"El avance que esperamos es el año entrante, en la medida de lo posible, en el primer trimestre empezar los ciclos de vacunación en el país", concluyó.



(Le puede interesar: Vuelve el duro pulso en el Congreso por la reforma al código electoral)

También le recomendamos:

-Así va el proceso de reactivación económica del país



-¿El momento internacional llevará a Duque a dar giro frente a la paz?