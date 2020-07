'Cuando algo salga mal, no salgamos con el dedo acusador': Duque

El presidente Iván Duque aseguró que el Gobierno está trabajando en equipo con las administraciones locales, porque es consciente de los desafíos que implica la pandemia del covid-19, pero también aprovechó para hacer un llamado a la unidad a los alcaldes y gobernadores.



"Aquí nadie se salva solo, cuando algo salga mal, no salgamos con el dedo acusador, esto es responsabilidad de todos", dijo Duque.



En el marco de una entrevista con La voz de Bogotá, de Todelar, Duque insistió en que no se deja "provocar" de señalamientos y agregó que cuando algo sale bien esa decisión tiene "muchos padrinos", pero cuando sale mal, esa decisión queda huérfana y el Presidente debe asumir esa responsabilidad.

El mandatario se refirió también a las críticas que ha recibido por el aislamiento obligatorio hasta finales de agosto que inicialmente había decretado el Gobierno para los adultos mayores , pero que finalmente fue tumbado por un fallo judicial., que Duque calificó como "absurdo".

"Me ha tocado escuchar voces que dicen que he sido despectivo con los adultos mayores, que los tenemos encerrados. A mí me preocupan esas voces que son voces que no quieren construir sino lo que buscan es destruir", aseguró el jefe de Estado.



"Nuestro sentido es proteger a los seres queridos, es proteger a las personas que nos han influenciado, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos", agregó Duque.



El Presidente finalmente argumentó que los mayores de 70 años son solo el 7 por ciento de los contagios pero representan el 50 por ciento de las muertes por este virus y por ello deben tener especial protección.



