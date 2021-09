Certificado digital de vacunación: conozca cómo obtenerlo y sus beneficios

El presidente Iván Duque anunció este martes la entrada en vigencia en Colombia del certificado digital de vacunación contra el covid-19, que se podrá descargar desde internet, y que podrá presentarse en algunos espacios que requieran su uso.



"Queremos anunciar el certificado digital de vacunación en el país. Se podrá presentar en diversos espacios de convivencia. Hoy estamos lanzando con el apoyo del sector privado una plataforma que nos permite tener el certificado digital de vacunación en el país", destacó el Presidente.



(Lea además: ¿Se vacunó en otro país?: así obtendría el certificado digital en Colombia)

¿Para qué sirve?

El certificado de vacunación digital servirá para acreditar que las personas han recibido una o dos dosis de la vacuna contra el covid-19 que actualmente están aprobadas en Colombia. El documento será gratuito y entrará en vigencia desde la próxima semana.



El Gobierno también indicó que el certificado tiene como objetivo "promover la libre circulación a otros países y la reactivación económica".



(Le puede interesar: Se detectan zonas de alta dispersión del covid-19 en Bogotá)



"Nuestra meta como mínimo para este mes es poder cerrar con 41 millones de vacunados y cerrar el año con el 70 % de la población inmunizada", agregó Duque en la presentación del certificado Digital.

¿Qué información tendrá?

Nuestra meta como mínimo para este mes es poder cerrar con 41 millones de vacunados y cerrar el año con el 70 % de la población inmunizada FACEBOOK

TWITTER

Contará, además de los datos personales del portador, con el lote de vacuna que le fue aplicada, el laboratorio fabricante, el nombre del prestador se servicios que aplicó las dosis y el país donde fue inmunizado.



(También lea: OMS clasifica como 'de interés' a variante identificada en Colombia)



Este nuevo carné digital es descargable e imprimible (preferiblemente con impresora láser); contiene un código QR, que garantiza la veracidad y confiabilidad de los datos (pues pueden verificarse a través de el), es gratuito y será generado en idioma inglés o español.

(Le puede interesar: La posibilidad de un cuarto pico de la pandemia en Colombia es real)

¿Cómo se puede descargar?

Este documento podrá ser descargado en los sitios web https://mivacuna.sispro.gov.co, el Servicio Nacional de Carpeta Ciudadana y la aplicación móvil CoronApp, las veces que sea necesario.



Las primeras cargas de datos empezaron a realizarse en Mi Vacuna. Aquí, un ciudadano puede entrar al portal y en la parte inferior de la página va a encontrar un botón que dice ‘click aquí para ingresar’.



Luego debe ‘aceptar' los términos y condiciones del Ministerio de Salud, que no es otra cosa que la declaración de protección de datos que el Minsalud cumple con cada ciudadano.



(No deje de leer: Madre solo podrá ver a su hijo cuando se vacune contra el covid-19)



Posteriormente, seleccionar el tipo de documento de identidad, ingresar el número, confirmar el número, ingresar fecha de expedición del documento y si la persona ya tiene sus datos de vacunación cargados en la plataforma le va a aparecer la opción que dice ‘Generar mi certificado’ donde podrá descargarlo.



Duque señaló, además, que esta nueva herramienta "pone a Colombia a tono con otros países del mundo que ya tienen esa tecnología".



Además les pidió a las IPS que es urgente cargar la información para que todas las personas puedan tener este certificado en sus dispositivos móviles.



(Le recomendamos: Ante escasez de vacunas, Distrito pide no exigir un biológico específico)



Agregó que para que “la vacunación masiva avance también es necesario el apoyo de la tecnología para poder facilitarle a los ciudadanos tener la información de sus certificados”, razón por la cual este desarrollo significa un gran paso, que va por la ruta que otros países ya han caminado.

Lo invitamos también a leer:

- Qué sabemos sobre los cambios en la menstruación tras la vacuna de covid-19



- Cierre del hospital de Calarcá tiene en riesgo la salud de 100.000 personas



- Más de 4.000 menores de 12 a 15 años recibieron vacunas de covid-19 en Cali



ELTIEMPO.COM