Vea cuándo empezará la vacunación contra el covid-19 en su ciudad

El Gobierno Nacional reveló este lunes el cronograma de las primeras ciudades que recibirán las vacunas de coronavirus para la jornada de vacunación que empezará este miércoles 17 de febrero sobre las 11:00 a. m.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que se los biológicos, a medida que vayan llegando, se van a distribuir en todo el territorio nacional.



Este lunes arribaron al país 50.000 dosis de la vacuna Pfizer, procedentes de Bélgica, con lo cual se vacunará al personal de salud.



"Hemos querido hacer esto de una manera ordenada y extensiva, para que se distribuya por todo el territorio nacional, y eso implica un esfuerzo muy grande de parte nuestra para llevar ultracongeladores", sentenció.



Adicionalmente, tras el anuncio de este martes del presidente Iván Duque de que este fin de semana llegarán 192.000 vacunas del laboratorio Sinovac, provenientes de China, el jefe de la cartera de Salud advirtió que con la llegada de estas dosis, se abre la posibilidad de que podamos comenzar con la inmunización de mayores de 80 años.



Así las cosas, según la cantidad de personas mayores de 80 años, se asignará proporcionalmente la dosis de vacunas.



De este modo, la vacunación será así:



Miércoles 17 de febrero:

- Sincelejo

- Montería



Jueves 18 de febrero:

- Bogotá

- Medellín

- Cali

- Bucaramanga

- Cartagena

- Barranquilla

- Cundinamarca



Viernes 19 de febrero:

-Riohacha

- Cúcuta

- Pereira

- Armenia

- Manizales

- Valledupar



Sábado 20 de febrero:

- Pasto

- Popayán

- Tunja

- Neiva

- Buenaventura

- Ibagué



Lunes 22 de febrero:

- Yopal

- Florencia

- Arauca

- Quibdó

- Mocoa

- Villavicencio



Martes 23 de febrero:

- Inírida

- San José del Guaviare

- Santa marta

- San Andrés

- Puerto Carreño



Este martes, además, a través una Circular Conjunta entre los Ministerios del Interior, Defensa y Salud, se impartieron instrucciones para la conformación del mecanismo de coordinación de las acciones de recepción y distribución para garantizar la vacunación contra el covid 19.



“El propósito de dicha Circular es recordarle a las entidades territoriales, departamentales y distritales que del cumplimiento estricto de las responsabilidades asignadas en el Decreto 109 de 2021, depende gran parte del éxito de la implementación del Plan de Vacunación" señaló el Ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez



De igual forma, Palacios Martínez afirmó que las siguientes medidas contempladas en la circular, son necesarias para el inicio y desarrollo de las jornadas de vacunación y por tanto deben estar listas antes del 16 de febrero de 2021:



1. Gestionar las acciones intersectoriales para la articulación de estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.



2. Elaborar el plan de acción de la vacunación contra el covid-19 con los actores del sistema, según metas, objetivos, estrategias, tácticas de vacunación, actividades por componente y presupuesto.



3. Coordinar con la fuerza pública del territorio correspondiente el plan de seguridad para garantizar la custodia de las vacunas contra el covid-19 durante el proceso de recepción, distribución y aplicación de las mismas, el cual deberán mantenerse durante el tiempo que se ejecute el Plan Nacional de Vacunación.



4. Iniciar el seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, en todo el territorio de su jurisdicción y puntualmente:



4.1. Realizar seguimiento semanal a:



a. La recepción, programación y distribución de vacunas.

b. La definición de población objetivo y estrategia de gradualidad en la aplicación de vacunas.

c. Coordinación de la logística, agendamiento y administración de vacunas.

d. Difusión de información relacionada con el Plan de Vacunación.

e. A la implementación del APP Mi Vacuna.



4.2. Realizar seguimiento diario a:



a. La ejecución de la Estrategia Marco de Seguridad, a través de las instancias correspondientes.

b. Coordinación con los actores en el territorio que intervienen en la ejecución del plan de seguridad.



El Ministro del Interior reiteró que “los Gobernadores y Alcaldes tienen la competencia y la vigilancia para hacer cumplir los protocolos de bioseguridad y la toma de las medidas sancionatorias por su incumplimiento. Desde el Gobierno Nacional se reitera que el plan nacional de vacunación es inmodificable y debe ser implementado en su integridad, no se permiten modificaciones, alteraciones o cambios a poblaciones, fases o procedimientos para llevar a cabo la vacunación masiva”.

