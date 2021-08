¿Cómo sería el ‘pasaporte covid’ anunciado por el Gobierno?

La idea de tener un ‘pasaporte covid’ que identifique a las personas que ya tienen su esquema de vacunación completo para que puedan ingresar a espectáculos públicos y a sitios donde se presentan aglomeraciones se volvió una preocupación de muchos países del mundo. Tanto que en Italia, Francia y Australia ya se presentan protestas por la exigencia de este documento.



En Colombia, donde solo 14 millones de personas han completado su esquema de vacunación, aún no se formalizado la idea de expedir un ‘pasaporte covid’, sin embargo, según anunció el Gobierno Nacional, se tiene pensado que una vez se haya avanzado más en la etapa de aplicación de vacunas eventualmente se exija este documento para el acceso espectáculos públicos y para el acceso a bares y restaurantes.



“Sobre el ‘pasaporte covid’. Lo hemos contemplado. Estamos trabajando en ello, pero solamente se aplicaría una vez se hayan cumplido todos los ciclos etarios. Asumiendo que esto es voluntario, es gratuito y es un deber de todos. Cumplido ese momento, el mensaje es: tendremos un mecanismo también de pasaporte digital”, indicó hace algunas semanas el presidente Iván Duque.



En diálogo con EL TIEMPO, Víctor Manuel Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), explicó que este documento “tendría simplemente una indicación de que usted es una persona que tiene ya completo su esquema de vacunación, en qué fecha le fue aplicado y la identificación de la persona para garantizar que no es un fake y que con eso usted podrá ingresar a un establecimiento”.



Es como lo que están haciendo Francia, Israel o Estados Unidos y es que les empezaron a exigir a las personas el pasaporte de vacunado anticovid para garantizar que no se generen nuevas circulaciones del virus.



Según explicó Muñoz, una vez se avale la exigencia de este pasaporte y se tenga lista la logística, se podrá descargar “por la aplicación móvil, muy seguramente de Coronapp”.



Igualmente, aclaró que este documento será gratuito.



