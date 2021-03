De acuerdo con una encuesta dada a conocer por Guarumo, en la cual consultó la opinión de 1.967 personas, mediante telefonía celular y fija, 66 de cada 100 colombianos sí se vacunarían contra el covid-19, mientras que 27 no lo harían y 7 no saben o no responden.



A la pregunta ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que el gobierno del presidente Iván Duque ha manejado la pandemia?, la medición arrojó que el 63,5 % está en desacuerdo y el 31,4 la aprueba. El 5,1 % no sabe o no responde.



Y sobre la imagen de popularidad del presidente Duque, el 57,6 es favorable y el 34,5, desfavorable. En tanto que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuenta con 35,7 de favorabilidad y el 54,1 de desfavorabilidad.

Alcalde de Barranquilla, con la mejor imagen

En cuanto a la imagen de los alcaldes de las principales ciudades del país, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de acuerdo con la medición efectuada en todos los estratos sociales, alcanza el 75,3 de imagen favorable, el 19,1 de desfavorabilidad y el 5,6 % no sabe o no responde.



Por su parte, el alcalde de Cartagena, William Dau, obtiene el 56,9 % de favorabilidad y 36,6 de desfavorabilidad.



Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, también sale con una imagen positiva, con el 55,1 de favorabilidad y el 35,3 de desfavorabilidad. Una cifra similar tiene el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con 53,2 de favorabilidad y el 39,8 de desfavorabilidad.



Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, figura con cifra negativa, ya que su imagen desfavorable es del 47,5 por ciento y su favorabilidad es de 43,6 por ciento.



Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuenta con el 51,3 de favorablidad y el 40,1 de imagen negativa. El 8,6 no sabe o no respondió a la consulta.



Ficha técnica

Persona jurídica que realizó la encuesta: Guarumo, una marca de Smart Data & Automation S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S. Persona jurídica que la encomendó: Guarumo, una marca de Smart Data & Automation S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S. Fuente de financiación: Guarumo, una marca de Smart Data & Automation S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S. Objetivo general: preguntas sobre percepción de gestión del Presidente y alcaldes. Universo de estudio: hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés. Diseño de la muestra: el diseño de la muestra es probabilístico. Tamaño de la muestra: 1.967 encuestas (distribuidas en telefonía celular y fija). Técnica de recolección: encuesta telefónica. Número encuestadores: 40 encuestadores y 5 coordinadores. Fecha de recolección: del 27 de febrero al 5 de marzo de 2021.

Personajes por quienes se indagó: remitirse al formulario de recolección. Margen de error: el margen de error es del 2,5 % con un 95 % de confianza. Distribución de la muestra: las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Apartadó, Arauca, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D. C., Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Duitama, Florencia, Fusagasugá, Ibagué, Manizales, Medellín, Mocoa, Montería, Palmira, Pasto, Pereira, Riohacha, Rionegro, Rivera, Sahagún, Santander de Quilichao, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tunja, Tuluá, Valledupar, Villavicencio, Yopal. Marcos muestrales: municipios censo de población nacional. Preguntas concretas que se formularon: remitirse al formulario de recolección. Estadístico: Gustavo Romero Cruz.



ELTIEMPO.COM