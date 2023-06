La Corte Internacional de Justicia de La Haya leerá el próximo 13 de julio el fallo de la demanda interpuesta por la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia en medio del litigio entre ambas naciones iniciado en 2013.



La decisión se conocerá en el Palacio de la Paz, en La Haya, a las 3 p. m., hora local, y 8 a. m. de Colombia.



"La Corte Internacional de Justicia examina las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Nicaragua (i) alega tener derecho a una plataforma continental extendida, es decir, derechos sobre el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial. Por lo tanto, (ii) solicita que la CIJ realice una delimitación entre su supuesta plataforma continental extendida y la plataforma continental de Colombia", explicó la Cancillería en la mañana de este viernes sobre lo que está en juego en este proceso.



El canciller está con el equipo de defensa de Colombia en La Haya. Foto: Twitter: @AlvaroLeyva

El equipo defensor de Colombia ha argumentado que "al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua y la Corte debe rechazar su pretensión".



Asimismo, el país ha procurado demostrar durante las etapas del proceso demostrar que tiene plena e indiscutible titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua.



"Nicaragua pertenece al club minúsculo y exclusivo de países que cree que las plataformas continentales extendidas pueden invadir los derechos de 200 millas náuticas de otros estados", aseveró el agente de Colombia, Eduardo Valencia-Ospina, durante una intervención frente al tribunal y explicó que la demanda nicaragüense no tiene precedentes.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA