El jueves fue la última sesión de Sala Plena de la Corte Constitucional en la que participó la secretaria general Martha Sáchica, quien tras 31 años saldrá del alto tribunal el 30 de junio, y los magistrados se tomaron una foto en medio de la sesión virtual como homenaje. Sin embargo, esto generó discordia. La magistrada Natalia Ángel la publicó en Twitter, lo que causó molestia en la Sala y críticas porque la Corte sigue en sesiones virtuales. La situación fue tal que la jurista pidió excusas a sus compañeros y borró su cuenta en la red social.



El sobrino político de Carlos Trujillo

El expresidente Andrés Pastrana ha criticado duramente a los partidos tradicionales que hicieron parte de la coalición de gobierno de Petro –especialmente a los conservadores– y ha dicho que su colectividad, Nueva Fuerza Democrática, no avalará a nadie que esté relacionado con ellos. Sin embargo, llamó la atención que esta semana, en Cúcuta, donde presentó a los candidatos para alcaldía y gobernación, mientras decía que Carlos Andrés Trujillo y Efraín Cepeda le entregaron el partido a Petro y los tildó de traidores, a su lado estaba Emerson Meneses, que tiene el aval del expresidente para la alcaldía. Meneses es sobrino político de Trujillo y exdiputado conservador.

La invitación a Nancy Patricia

Diferentes sectores de Cundinamarca le están insistiendo a la exministra Nancy Patricia Gutiérrez que considere aspirar a la gobernación en las próximas elecciones. La también excongresista, cercana al uribismo, aún no toma la decisión. A propósito de esa gobernación, algunos sectores del Centro Democráticoe están pidiendo apoyar a Jorge Emilio Rey, quien es mencionado como candidato fijo y barón electoral. Así las cosas, si se confirma la aspiración de ambos el uribismo tendrá un dilema.

Los caminos en la Cámara de Bogotá

Nada está definido sobre el reemplazo de Nicolás Uribe en la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Como van las cosas, asumiría la misma en calidad de encargado el vicepresidente Ricardo Nates Escallón. Y sería por un período largo, dado que no se perfilan candidatos fuertes, luego de que hizo agua la postulación de Ovidio Claros, promovido por el gobierno Petro. Eso pese a que la junta la encabeza Julio César Ortiz, cercano al jefe del Estado. Y a propósito de Nicolás Uribe, esta semana estuvo en el Congreso Mundial de Cámaras de Comercio, en Ginebra, y allí impulsó decisiones en favor de las mipymes.

Las muletas del senador Jota Pe

Esta semana el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, llegó al Congreso cojo y necesitó del apoyo de una muleta para caminar tras sufrir un accidente. Lo que llamó la atención de sus compañeros es que el percance se dio luego del duro enfrentamiento verbal que sostuvo una semana atrás con su compañero de bancada Inti Asprilla en medio del debate de la regularización del cannabis. Por esta razón, algunos senadores como Paloma Valencia le preguntaron de manera jocosa qué le había pasado: “¿Así te dejó Inti?”, le dijo la senadora en medio de risas.



¿Y el Código que la Corte tumbó?

El Congreso aprobó esta semana el Código Electoral y en próximos días será remitido a la Corte Constitucional para su revisión por tratarse de una ley estatutaria. Pero no ha pasado inadvertido que ese alto tribunal no ha emitido la sentencia sobre el Código anterior, que fue aprobado en 2020 y tumbado por vicios de forma en abril de 2022. Esa vez, la Corte no aprobó una ponencia del magistrado Jorge Ibáñez y le correspondió, por orden alfabético, al magistrado Alejandro Linares elaborar el fallo final. Han pasado ya un año y tres meses.



