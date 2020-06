‘La gente no se contamina con prueba de covid-19’: Presidente Duque

La situación es tan sorprendente que ciertamente es difícil de creer. Profesionales altamente capacitados y con exigentes protocolos sanitarios arriban a los barrios para hacerles pruebas a los ciudadanos y determinar si son positivos. La tarea no se hace porque estos se esconden asustados. ¿La razón? Les llegó el rumor de que con este procedimiento les están transmitiendo el virus.



Lo que podría ser una delirante escena es una inquietante realidad con enormes riesgos para la salud pública.



Tan grave es la situación, que llevó al presidente Iván Duque, por segunda vez en menos de una semana, a pedirles a las persona que no crean en las ‘fake news’ (noticias falsas), que tan peligrosamente se han propagado en medio de la pandemia.



En esta ocasión, el Jefe del Estado le salió al paso a las versiones que circulan en algunas regiones del país, en especial en la costa Caribe, en donde muchas personas no se dejan hacer las pruebas porque aducen que así se contaminarán.



“Las personas que están adelantando las pruebas (para covid-19) lo están haciendo con los protocolos y con la autoridad de salud que los reviste”, subrayó Duque, al tiempo que pidió no dar crédito a versiones falsas que hablan de contaminación durante la toma de dichas muestras.



En esta ocasión, el Jefe de Estado señaló en el espacio televisivo ‘Prevención y Acción’ que el Gobierno ha visto “en algunos lugares algún sentimiento de rechazo por parte de la población, entre otras cosas porque se han difundido en algunos lugares información falsa, fake news, noticias falsas, donde se les dice a los ciudadanos que cuando les van a hacer la prueba lo están contaminando”.

Un rechazo absoluto

Duque agregó que “eso es una noticia falsa que debe ser rechazada. Las personas que están adelantando las pruebas lo están haciendo con los protocolos y con la autoridad de salud que los reviste”.



Argumentó el Primer Mandatario que en el país las pruebas para detectar el covid-19 las están haciendo el Instituto Nacional de Salud, las secretarías de salud y entidades prestadoras del servicio de salud.



Al explicar la importancia de realizar las pruebas, Duque indicó que permiten “tener información precisa y poder adelantar todos los protocolos, cercos y acciones epidemiológicas, por supuesto la trazabilidad y el aislamiento”.



Una y otra vez, Duque subrayó la importancia de que todos colaboren en estos procesos, porque “nos ayuda a ser mucho más efectivos para enfrentar el covid-19”.



Ya hace unos días, el Presidente había advertido: “Nosotros seguimos haciendo muchas campañas de información todos los días para enfrentar las noticias falsas. Y quiero ser muy claro: quienes estén difundiendo esos mensajes invitando a las personas a que no se sometan al test, claramente están violando la ley y están violando las normas establecidas en el Código Penal, en lo que tiene que ver con acatar las directrices de autoridad sanitaria para enfrentar una epidemia”.



En aquella oportunidad manifestó: “Ahí tenemos una clara configuración de un delito que tiene sanciones severas, porque tratar de desorientar a la población para desacatar instrucciones de la autoridad sanitaria en el marco de una epidemia, pues claramente merece tener una sanción severa, como la establece el Código Penal para este tipo de eventos”.

De la pandemia a la 'infodemía'

Es tanto el peligro por la propagación de noticias falsas y de información no confirmada que corre de boca en boca y que acecha hoy a la gente que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene catalogado otro fenómeno: ‘infodemia’.



Este se refiere a la sobreabundancia de información, tal como lo señaló hace unos días en un amplio artículo EL TIEMPO.



En el análisis de este diario, Jairo Libreros, experto en comunicaciones, explicó en esa oportunidad que con las noticias falsas se pretende distorsionar una situación particular en favor de intereses de terceras personas. Por medio de ellas, se busca maquillar la realidad, mostrarla de una manera diferente.



“Hay noticias falsas para desviar la atención, para aminorar el impacto de un acontecimiento que atrae la atención de todas las personas, pero se inventan una noticia para evitar o para dividir a la opinión y así no tener a todo el mundo hablando de lo mismo, porque afecta los intereses de alguien”, señala Libreros.



La situación es grave y real. En el imaginario de muchos ciudadanos está el hecho de creer que eso es una “realidad virtual” que es efímera y no afecta “la vida real”.



En Colombia, las consecuencias han sido nefastas. Basta recordar el mensaje ‘se están metiendo a los conjuntos’ del 22 de noviembre del 2019. Una noche en la que hubo caos, confusión y temor y se creó un estado de alarma tal que millones de personas pasaron la noche en vela.



En esta cuarentena, de manera tóxica, se han difundido informaciones falsas que han incidido en el comportamiento de los ciudadanos. No se trata de un asunto marginal, sino de un calado enorme que explica la vehemencia del presidente Duque al referirse a sanciones establecida en el Código Penal.



En efecto, en estos dos meses con medidas restrictivas se han conocido diferentes casos relacionados con el coronavirus. Por ejemplo, a través de cadenas de WhastApp estaba circulando un mensaje en el que se anunciaba que helicópteros iban a lanzar desinfectante en las noches como parte del protocolo para erradicar el coronavirus, información que tuvo que desmentir la Fuerza Aérea.



De la misma manera, se difundió que el Gobierno iba a pagar $ 350.000 a las personas que se quedaran en sus viviendas durante la cuarentena obligatoria y que se iban a cerrar varios servicios de salud por el coronavirus. En esta ocasión, se utilizó un comunicado falso del Ministerio de Salud.



Otro caso fue el comunicado que se difundió en el que se decía que la ingesta de ibuprofeno producía efectos negativos en los pacientes afectados por el virus. Ante la confusión, la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIC) dijo que no existen evidencias científicas de un efecto negativo del uso de ibuprofeno ni de otro antiinflamatorio no esteroideo en pacientes con covid-19.



Estas son algunas de las noticias falsas que han circulado en Colombia y lo que faltaba: que la gente creyera que al hacerse una sencilla prueba esté siendo contaminada por el virus.



En este sentido, los analistas consultados por EL TIEMPO advierten que para evitar que estas informaciones distorsionen la forma en la que las personas toman decisiones coherentes, deben acudir a los medios de comunicación tradicionales porque, por esencia de su trabajo, cada hecho es debidamente corroborado antes de ponerlo al alcance de sus lectores.



