A su llegada a París, Francia, para participar en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, el presidente Gustavo Petro se refirió al dictamen forense entregado por la Fiscalía en el que se revela que la muerte del coronel Óscar Dávila fue un suicidio.



"Se alcanzó a insinuar que de alguna manera el coronel habría sido asesinado. Se insinuó incluso que se trataba de hechos que podían provenir del alto gobierno. La misma Fiscalía ha expuesto la verdad, el coronel se suicidó por presiones que en los últimos instantes de su vida tuvo y que no logró controlar lamentablemente", señaló el primer mandatario.



Dávila, quien es una de las personas mencionada en las investigaciones por presuntas chuzadas a extrabajadoras domésticas de Laura Sarabia, falleció en la noche del 9 de junio.



El presidente Petro, en respuesta a medios de comunicación, afirmó que más adelante se conocerán las razones que llevaron al coronel Dávila a tomar la decisión de quitarse la vida.



"Después hablaremos de qué tipo de presiones, pero lo cierto es que lo que dijo el Gobierno era la verdad. El Gobierno seguirá diciendo la verdad en torno a este tipo de situaciones, que un sector de la prensa ha venido promocionando como si se tratara de un acto de corrupción profundo del Gobierno e incluso con mi nombre propio", agregó Petro.

El coronel fue encontrado muerto dentro de su camioneta el pasado 9 de junio. Foto: Néstor Goméz. EL TIEMPO

Finalmente, insistió en que en su administración no se realizan violaciones de derechos humanos ni chuzadas.



"No se interceptaron comunicaciones por orden del alto gobierno, no se produjo violación de derechos humanos por orden del alto gobierno, no hay nada que esconder, las presiones llevaron lamentablemente al coronel por razones, que ya se conocerán públicamente, a una decisión lamentable para su familia ,con la cual he hablado durante su sepelio", concluyó el presidente.

REDACCIÓN POLÍTICA

