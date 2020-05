Twitteros se molestaron por declaraciones de la vicepresidenta

En la mañana de este jueves, Noticias Caracol entrevistó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para hablar sobre la nueva fase que se implementará en el país desde el 11 de mayo: el desconfinamiento y la reactivación de algunos sectores.

Cuando le preguntaron a Ramírez cuál era su propuesta en materia económica para evitar que la gente pasara hambre, la alta funcionaria respondió que la pandemia tiene que hacer tomar conciencia de la solidaridad y de la responsabilidad de todos. Sobre todo, habló de la responsabilidad como sociedad: “Es que esto acá no es estar atenidos a ver qué hace el Gobierno por cada uno de nosotros, es qué hacemos nosotros para que el país progrese”.



Por esta afirmación, Ramírez fue tendencia a nivel nacional en Twitter, pues a los usuarios no les gustó el término que utilizó y le recriminaron que hay muchos colombianos que no tienen cómo sobrevivir dignamente a la cuarentena. Así se manifestaron algunos:

Que la vicepresidente diga a los ciudadanos que no sean atenidos parte de un supuesto perverso de la función pública, y es que los funcionarios públicos hacen favores, no que están cumpliendo con su deber legal de acuerdo con un mandato que emana de la misma gente que desprecian. — El Antituiter. (@andrefelgiraldo) May 7, 2020

Que significa exactamente #Atenidos ! Deben ser las personas que pasan frente a mi edificio gritando que les den algo, o las personas que tienen la bandera roja,hay personas pasando hambre. — Sergio Barbosa (@sergiobarbosach) May 7, 2020

Tras los rechazos, la vicepresidenta se excusó y escribió en su cuenta de Twitter: “Cuando dije "atenidos" lo hice en un contexto en el que expresaba la necesidad de que cada uno de nosotros actúe con responsabilidad, desde la solidaridad, protegiéndose y trabajando en equipo para salir adelante de esta crisis. Si alguien se sintió ofendido presento excusas”.

Cuando dije "atenidos" lo hice en un contexto en el que expresaba la necesidad de que cada uno de nosotros actúe con responsabilidad, desde la solidaridad, protegiéndose y trabajando en equipo para salir adelante de esta crisis. Si alguien se sintió ofendido presento excusas. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) May 7, 2020

Luego, agregó que: “Creo que hay que confiar en el ciudadano, cambiar el paternalismo por empoderamiento a cada uno. No podemos recargar todas las obligaciones en el Estado, pero éste si debe generar condiciones para que todos aportemos a un país viable, productivo y Solidario”.

