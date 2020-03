Trabajadoras sexuales piden ayuda pues se quedaron sin trabajo

Uno de los sectores en el país más afectados por la pandemia de coronavirus ha sido el de las trabajadoras sexuales. Sus clientes, literalmente, desaparecieron.



Por eso, Fidelia Suárez, la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales en Colombia (Sintrasexco) está haciendo una vehemente llamado en procura de ayuda, pues asegura que hay muchas de sus “compañeras” que están pasando serias dificultades en la medida que “los clientes” ya no están en la calles y porque ellas tienen que cuidarse de la enfermedad.

Ella dijo que la mayoría son madres de varios hijos y viven de arriendo por lo que su situación es bastante difícil



¿Cuál es la condición en la que se encuentran hoy las trabajadoras sexuales en el país?

La verdad es que es preocupante la situación en la que se encuentran las trabajadoras sexuales ya que vivimos del del día a día y con la cuarentena no se puede salir. Tenemos compañeras con hijos, compañeras adultas mayores por lo que la situación se ha vuelto crítica. Hasta el momento hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Integración Social y la Dirección Territorial, pero esa ayuda es insuficiente todavía.



¿Estamos hablando de ese apoyo acá en Bogotá?

Sí señor, pero definitivamente no nos alcanza.



¿Y entonces, qué están haciendo?

Estamos tocando puertas. Estamos enviando un mensaje de auxilio a los diferentes departamentos ante la difícil situación que están viviendo las compañeras, que de todos lados nos están llamando pidiendo ayuda ante la calamidad que estamos pasando. Somos una de las poblaciones más vulnerables y necesitamos ayuda con medicinas, mercados, con todo lo que nos puedan ayudar



¿Cuál es su llamado?

Nuestro llamado es a los corazones indolentes, a las alcaldías para que por favor nos ayuden. Estamos haciendo la solicitud de manera formal, porque el Presidente de la República ya dio unas instrucciones y algunos se están haciendo los de las orejas sordas.



¿Estamos hablando más o menos de cuántas familias?

Sumada la población migrante del vecino país (Venezuela) podríamos estar hablando de cerca de un millón de familas, porque somos casi 4 millones de personas que ejercemos el trabajo sexual, entre mujeres y hombres.



¿Esa no es una cifra muy alta?

No señora, estamos hablando de alrededor de un millón de familias.



¿En concreto, cuál es la ayuda que ustedes necesiten?

Nosotras estamos necesitando víveres, útiles de aseo, todo lo que tiene que ver con productos perecederos, necesitamos medicamentos porque tenemos compañeras enfermas y discapacitadas. Necesitamos que el gobierno comienza a pensar que el ciento por ciento de las compañeras pagan arriendo. Es una población que no tiene apoyo, que no cuenta con ninguna esperanza, porque hay personas que están trabajando desde sus casas pero en el caso de nosotras el contacto es tener al alcance al otro y no podemos tener ese contacto cercano.

Y la pandemia desocupó las calles…

Claro, las calles están desocupadas y la clientela quiere a toda costa evitar cualquier contagio y nosotros tampoco podemos exponernos porque somos el pilar de nuestros hogares y de nuestras familias, que dependen de nosotras. Además, nosotras tenemos que guardar también esa cuarentena porque tenemos que cuidarnos y como no hay clientela y todos los establecimientos están cerrados, eso hace que nuestras compañeras no tengan ningún sustento para llevar a sus casas.

¿Su llamado es a que les alcaldías también colaboren?

No es un llamado, es una obligación de las alcaldías. Está decretado que tienen que colaborar, que tienen que ayudar, porque esto es una pandemia que no se esperaba y nuestra población ejerce un trabajo de alto riesgo. Entonces tiene que ser una de las poblaciones prioritarias



¿Y ya hay compañeras suyas en una situación muy precaria?

Hay compañeras que tienen 3, 4 ó 5 hijos, que en su mayoría son migrantes, pero también hay otras que viven con sus padres que son adultos mayores y no han recibido ningún tipo de ayuda. Hay compañeras que están viviendo ya la crisis de una manera desesperada porque no tienen como llevarles pan a sus hijos. Por eso estamos pidiendo este auxilio para nuestras compañeras y que se pongan pilas los gobernantes.

