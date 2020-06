'Recibos que lleguen en junio no pueden ser mayores que en mayo'

Este lunes, el presidente Iván Duque, en su habitual programa 'Prevención y Acción' hizo un balance de las medidas implementadas para enfrentar la pandemia del coronavirus en el país.

María Fernanda Suárez, ministra de Minas, aseguró que durante la pandemia han reconectado a 84.000 hogares al servicio de electricidad y 71.00 hogares al servicio de gas.



Reiteró que congelaron el precio del kilovatio en la electricidad a partir del 15 de abril, "por lo tanto, los recibos que les van a llegar ahora a los colombianos en el mes de junio no pueden tener un incremento frente al mes de mayo", enfatizó.



Además, prohibieron que se haga la medición por promedios, "tiene que ser la medición exacta del medidor. Esto lo tienen que hacer todos las empresas de servicios públicos, salvo si alguien no deja a la compañía entrar al predio".



Finalmente, enfatizó que cualquier persona que tenga una queja debe ponerla ante la Superintendencia de Servicios Públicos.



La ministra agregó que para el estrato 1 y 2 extendieron para el mes de junio la medida de diferir automáticamente a 36 meses, sin ningún costo, y para el 3 y 4 se va a diferir a 24 meses, solamente pagando la inflación. "Esto, solamente para los hogares que no puedan cumplir con el pago de los servicios públicos".



En cuanto a temas de salud, el Presidente aseguró que el promedio de pruebas diarias en junio es de 11.272, en mayo fue de 7.328. "Nos mantenemos en el cuarto lugar de América Latina con mayor número de pruebas pcr por millón de habitantes", enfatizó el Jefe de Estado.



En cuanto a las muertes por un millón de habitantes, Colombia está por debajo de países de Latinoamérica como Chile, Panamá, México, Perú y Brasil.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que "estos días han sido muy importantes para muchas cosas". Señaló que tomaron cinco medidas en cuanto a pagos y financiación para mejorar las condiciones de la salud, de los trabajadores de esta área y de los ciudadanos.



Además, el Minsalud aseguró que el país tiene 3.370 camas libres. En total, hay 6.616 camas disponibles. En los últimos tres meses, asegura, el país ha adquirido 1.270 camas de UCI, "más camas de las que tienen en total países como Perú", enfatizó.



Gustavo Quintero, presidente de la Asociación de Facultades de medicina, aseveró que hay cerca de 35.000 colombianos capacitados en pacientes de Cuidados Intensivos. "Es un recurso humano altamente capacitado", dijo.



El superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, advirtió que han intervenido 15 hospitales, debido a sus condiciones. "Encontramos hospitales que le debían hasta cuatro años de salario a sus trabajadores", aseguró.

