¿Qué va a pasar con los municipios que no tienen coronavirus?

En momentos en que la principal preocupación en el país es la expansión del coronavirus, en el territorio nacional todavía hay más de 800 municipios, incluso algunos departamentos en los cuales no se han detectado casos de covid-19.



Si bien buena parte de esas localidades literalmente se han confinado y han cerrado sus fronteras para evitar que les llegue alguien de afuera contaminado, también es un hecho que el tema financiero les preocupa a sus autoridades y a algunos de sus moradores.

Precisamente el presidente Iván Duque ha sido reiterativo en el sentido de que es necesario mantener algunas medidas de protección a nivel de bioseguridad en esos lugares pero también tratar de reactivar algunos sectores de su economía.



"En esos municipios, ya con los criterios que hemos venido desarrollando, vamos a hablar con alcaldes y gobernadores para tener una recuperación de vida productiva, pero manteniendo la protección de la vida", anunció el propio jefe de Estado.



De acuerdo con Diego Molano, jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, lo que ha determinado un estudio del Gobierno Nacional, que tuvo en cuenta que hay más de 800 municipios sin contagio, es que la aplicación de un protocolo obligatorio sea diferente en las regiones no covid.



“Entonces en esas regiones no covid se mantiene el aislamiento de los adultos mayores y de niños pero la actividad productiva puede ser mucho más dinámica y no restringida en todos los sectores”, dijo.



Explicó que eso significa que al interior del municipio pueden tener actividad económica, pero por con una condición clara: “que debe estar a una distancia mínimo de 60 kilómetros de un municipio covid”

​

“Lo que se requiere es que haya una actividad, con un control sanitario a la entrada y la salida”, dijo Molano. Es decir, seguir con la actividad productiva pero con los respectivos controles de sanidad.



El funcionario agregó que todo esto se está coordinando por parte del Gobierno Nacional con gobernadores y con alcaldes



De todas maneras, Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos dijo que “la amenaza está” y que los más importante es ayudar con la “expansión de la red hospitalaria”.



Destacó que hasta ahora las zonas en las que no se han detectado casos de coronavirus son las más alejados y por ende es donde la capacidad instalada en materia de salud y de infraestructura es la más baja.



Hasta ahora departamentos como Vichada, Guainía o Arauca están entre los que no se han detectado casos.



De todas maneras el Gobierno espere anunciar en los próximo días unos protocolos especiales para esas zonas del país