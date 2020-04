'Las pruebas nunca nos dirán cuántas personas están contagiadas'

El presidente Iván Duque le salió el paso este martes a las inquietudes que han surgido en algunos sectores por las cifras que maneja el país por el número de contagiados de covid-19, pues hay quienes consideran que el número de personas infectadas es mayor.

Frente a este tema, el jefe de Estado explicó que "las pruebas nunca nos van a decir cuántas personas están contagiadas de covid-19 como un patrón generalizado, porque el 80 por ciento de quienes están contagiados son asintomáticos".



No obstante, Duque aseguró, en entrevista con La Cariñosa, que próximamente llegarán miles de pruebas rápidas para ser aplicadas en Colombia y que el país es uno de los de la región que más realiza pruebas por millón de habitantes.

Aseguró que, por ejemplo, Brasil realiza 258 pruebas por cada millón de habitantes, mientras que en Colombia esa cifra es de 534 pruebas por cada millón de habitantes.



"No podemos dejar que el virus nos gane la partida, tenemos que quitarle velocidad y que el sistema de salud sea más efectivo para atender a los pacientes críticos", expresó el jefe de Estado.



Precisamente, para lograr este objetivo, el presidente Iván Duque anunció en la noche de este lunes que habrá aislamiento preventivo en todo el país hasta el 27 de abril, mientras que en colegios y universidades públicas no podrá haber clases presenciales hasta el 31 de mayo.



"Tenemos que entender que esta pandemia no es de unos días ni unas semanas. Por eso estamos tomando las mejores decisiones para el país", agregó Duque.El mandatario afirmó que una de las claves es el comportamiento individual, el comportamiento de las personas es fundamental.

Que no vamos a estar yendo a matrimonios, que no vamos a seguir teniendo asados con los amigos, no podemos seguir yendo a fiestas de 15 años FACEBOOK

TWITTER

"Si nosotros no obramos también con un grado de responsabilidad, quebramos las finanzas públicas y eso es aún peor para la realidad que estamos viviendo; entonces en líneas generales le hemos buscado atender muchas necesidades a la gran mayoría de colombianos", manifestó el mandatario colombiano, quien reiteró que "el que pretenda coger un carro e irse para la finca le vamos a aplicar el código penal y le vamos a quitar el carro".



Duque recordó que a partir de hoy se le llevará a algunas familias "lo que se llama el ingreso solidario, que es un programa para más de 3 millones de familias que no están en ninguno de los programas que tiene el Gobierno Nacional".



El Presidente finalizó recordando que la covid-19 no se irá al finalizar la cuarentena y dijo que en los próximos meses habrá que cambiar varios hábitos en los colombianos: "Que no vamos a estar yendo a matrimonios, que no vamos a seguir teniendo asados con los amigos, no podemos seguir yendo a fiestas de 15 años".

Duque aceptó la renuncia de Sanclemente

Frente a la renuncia del embajador de Uruguay, Fernando Sanclemente, quien fue vinculado a una investigación por parte de la Fiscalía por su supuesta relación con un nacolaboratorio, Duque manifestó que le aceptó la renuncia.



"Le hemos aceptado la renuncia (...) Esperemos que las cosas se aclaren", manifestó el jefe de Estado.



POLÍTICA