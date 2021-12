El presidente Iván Duque dio negativo en una prueba por covid-19, hecha por su servicio médico tras la información revelada por la alcaldesa Claudia López, quien tiene el virus. Los dos líderes se habían reunido en el marco de Asocapitales hace apenas un par de días.



(Lea además: ¿Quién asume la Alcaldía ahora que Claudia López tiene covid-19?)

Claudia López resultó positiva para covid-19, por segunda vez en este año. “He dado positiva para Covid. Gracias a mi esquema de vacunación completo, tengo síntomas leves y seguiré trabajando desde casa. ¡Por favor vacúnense! ¡Todas las vacunas funcionan, evitan riesgos mortales y salvan vidas! Hoy el Ministerio de Salud informó que el Ómicron ya circula en Colombia”, dijo ella.



La mandataria de los capitalinos presentó algunos síntomas durante el fin de semana y por eso se sometió este mismo lunes a una prueba PCR que arrojó el resultado. De inmediato, a la mandataria le realizaron un chequeo médico que indicó que todos sus signos vitales están estables.



(También: Uno de los pacientes que llegó al país con ómicron hizo escala en Bogotá)



Duque ha salido bien librado en su caso particular pese a haber tenido citas con personas que luego han dado positivas.



Al inicio de la pandemia el primer mandatario se encontró con el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien asistió contagiado a la Casa de Nariño para una reunión de mandatarios locales. López no dio información veraz sobre sus síntomas y su viaje a Marruecos.



(Le puede interesar: Ómicron ya es la variante que más contagia en Estados Unidos)



"Me permito informarles a todos los colombianos, que luego de realizarme la prueba de Covid-19, el resultado que arrojó la muestra es negativo", publicó Duque en su momento.



Luego el jefe del Estado tuvo que realizarse varias pruebas por los positivos presentados en encuentros internacional en los que él cumplió su agenda.

REDACCIÓN DE POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias de Política

- Listas de candidatos al Congreso 2022: así quedaron conformadas



- Los temas claves del Congreso en la última semana de sesiones



- Mabel Lara y Caterine Ibargüen: dos mujeres afro encabezan listas al Senado