¿Por qué en Arauca solo hay un caso de coronavirus?

Desde hace más de dos semanas en el informe diario que entrega el Gobierno Nacional, el departamento de Arauca es el único del país que aparece con un solo caso de covid-19 reportado. El total nacional este martes superaba los 30.000.



Por eso llama poderosamente la atención cómo puede ser posible que en todo un departamento solo se haya reportado un caso y contrario a lo ocurrido en el resto del mundo el contagio no se haya esparcido.

Y la razón de esta situación parece no tener una explicación sencilla, por supuesto, sin desconocer todas las medidas de protección y control que se están tomando en esa zona del país.



Para comenzar hay que señalar que el único caso reportado formalmente fue el de un bebé de escasos seis meses que llegó con su mamá procedente de la zona rural al hospital San Vicente de Arauca.



El niño fue internado en el centro asistencial el 27 de abril con un reporte de una neumonìa. Cuando el menor ya estaba en proceso de recuperación, el 4 de mayo, se le hizo la prueba para detectar el coronavirus, la cual fue enviada al Instituto Nacional de Salud, en Bogotá.



Una semana después llegó el reporte en el sentido de que el bebé era positivo para covid. En ese momento ya había sido dado de alta.



​De acuerdo con Édgar Contreras, director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, tan pronto se conoció de esta situación se inició todo una campaña de control epidemiológico con las personas más cercanas al bebé.



Explico que al niño se le repitió la prueba y a las personas cercanas a él también se les hizo. "Se tomaron 37 muestras de contactos estrechos y todas resultaron negativas", dijo el médico.

Las dudas

Y ante esto, surgen las dudas ¿Por qué el menor resultó negativo en la segunda prueba? ¿por qué todas las personas cercanas al bebé no reportaron contagio?



Y ante esto aparecen varias posibilidades. una es que simplemente cuando se les hicieron las pruebas ya la enfermedad les había pasado



Otra opción es que simplemente se registró algún error al momento de hacer la prueba, algo que por supuesto se descarta de inmediato por el Instituto Nacional de Salud.



En Arauca no hay claridad sobre qué pasó. Nadie tiene una respuesta de porqué contrario al resto del país, aquí el virus no se ha propagado.



Pero también llama la atención que días antes del caso del bebé se reportó otro hecho desde Arauca, esta vez de un trabajador del complejo petrolero de Caño Limòn que acababa de llegar de Santander y que resultó positivo según el examen de un laboratorio privado de Bogotá.



Pero en este caso también la situación se repitió. Tras hacerles las pruebas a los demás trabajadores que estuvieron cerca de él resultaron negativos al virus, a igual que la segunda prueba realizada al contagiado.

La situación de Arauca no es sencilla, pues está en la frontera con Venezuela y se ha convertido en una sitio de tránsito de los migrantes de ese país y también en una zona de abastecimiento para los venezolanos del área limítrofe.



De acuerdo con Contreras, el informe de esta semana enviado desde Venezuela da cuenta que en el fronterizo estado Apure hay reportados 300 casos positivos.

​

Por todo esto el funcionario destaca como una de las grandes herramientas que tienen en Arauca para combatir el virus el hecho de que el laboratorio que manejan haya sido avalado por el Gobierno Nacional para realizar pruebas de covid.



En ese sentido dijo que diariamente se están haciendo 30 pruebas, que corresponden a las que se envían desde los centros asistenciales y las que se hacen de manera activa, como en las cárceles, estaciones del policía, a los transportadores y diversos sectores de la población.



Además destacó que en las entradas se mantienen puntos sanitarios de desinfección.



Igualmente resaltó que se tienen medidas restrictivas como el pico y cédula y los fines de semana pico y género.



[Por su parte el gobernador de Arauca José Facundo Castillo dijo que en el Departamento han sido muy juiciosos en tomar las medidas del orden nacional, aunque aseguró que les preocupan los casos que se vienen registrando en el Alto Apure (Venezuela), porque ponen en riesgo a la comunidad araucana.



Por eso le envió una carta al presiente Ivan Duque en la que le pide que se garantice un mayor pie de fuerza para custodiar la frontera y garantizar un verdadero cierre ya que por el río Arauca hay tránsito diario de personas que viven al otro lado pero pasan a ganarse la vida en el territorio colombiano.



“Nuestro compromiso con los migrantes siempre ha existido y hemos apoyado mucho su condición pero en este momentos debo velar por nuestra gente que también requiere de nuestra atención", sostuvo el mandatario.