Pastrana dice que es urgente tender puentes con Maduro

La emergencia sanitaria creada por el coronavirus provocó un giro sorprendente en el ideario de Andrés Pastrana. Ahora dice estar dispuesto a ir a Venezuela a tender puentes con Nicolás Maduro.



Pastrana, uno de los más acérrimos críticos del régimen chavista, hoy piensa distinto y es más: considera que la situación no da espera para actuar.

Así lo dijo en la mañana de este miércoles en diálogo con Caracol Radio. Pastrana cree que la emergencia de salud, en particular en la frontera, no da espera y es prioritario que Bogotá y Caracas empiecen a trabajar de manera coordinada.



“Tenemos que tomar medidas conjuntas", aseguró Pastrana en la emisora. Y advirtió que su postura no es oportunismo ni esconde un propósito distinto a buscar el bienestar de los colombianos que viven tanto aquí como allá.



“Si alguien es detestado por Nicolás Maduro soy yo, si a alguien detesto yo es a Maduro”, dijo Pastrana. Y recordó que incluso se lo ha dicho en persona al dictador venezolano.



Por eso, él cree que tiene la autoridad para lanzar esta propuesta. “Cerrar la frontera es imposible”, argumentó. Son 2.200 kilómetros con infinidad de trochas en donde por ahora cada quien cruza sin ningún control sanitario.

Por eso, su ofrecimiento porque hay que trabajar “de la mano con Maduro”, señaló.



Pastrana que en tiempos recientes hacía mediáticas denuncias como por ejemplo afirmar que los disidentes de las Farc Iván Márquez y Jesús Santrich viajaban a Cuba desde Venezuela en “un avión tipo comercial, pero de uso exclusivo de Nicolás Maduro”, y “en compañía de Adán Chávez, embajador de ese país en Cuba”, cree que hay que abrir una puerta con Caracas.



En épocas recientes, Pastrana decía que el avión, “que se camufla como comercial, matrícula YV2016 salió rampa 4 de Caracas” con destino a La Habana llevaba a los dos disidentes del grupo armado, una de las grandes amenazas para la seguridad de Colombia.



Acusaciones de esta dimensión en contra de Maduro por apoyar a grupos que cometen graves violaciones contra los derechos de los colombianos, quedan por ahora, en el armario.



Para Pastrana, lo urgente es ponerse de acuerdo con Maduro para dictar medidas sanitarias y en ese sentido sí el Presidente Duque se lo pide, él estaría dispuesto a viajar hoy mismo.



