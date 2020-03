'Paremos un poco esa histeria colectiva': Patarroyo

El científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo se reunió al mediodía de este jueves con el presidente Iván Duque para hablar sobre lo que está pasando en el país con el coronavirus y las medidas que está tomando el gobierno para enfrentarlo.



Al término del encuentro, Patarroyo destacó las medidas que ha adoptado la Casa de Nariño y dijo que “se han tomado oportunamente”

Aseguró que desde el punto de vista científico y estadístico todo lo que el Presidente ha hecho, lo que se sigue haciendo, "científicamente es correcto y está validado”, aunque reconoció que a futuro habrá que tomas más medidas.



El científico agregó que por solidaridad con todos nuestros compatriotas tenemos que aceptar no sólo esas medidas sino también esperar algunas otras, de pronto un poco más fuertes, para no continuar con la transmisión de la enfermedad.



Patarroyo le reiteró al presidente Duque el apoyo de la comunidad científica e insistió en que las medidas que se han tomado son correctas, y que desde el punto científico no hay nada cuestionable.



“Paremos un poco esa histeria colectiva, es que desafortunadamente desde el puro principio del proceso de esta enfermedad nos metieron desde fuera un pánico excesivo”, resaltó.



Dijo que si bien es cierto que es una enfermedad a la cual hay que ponerle cuidado “no como para que entremos en una histeria colectiva que no conduce a nada”.

Patarroyo pidió que le bajemos al temor a esta enfermedad que ciertamente seria pero “no es la hecatombe ni el apocalipsis que nos han querido plantear”.



Dijo que “los abuelitos somos la población más susceptible a morir”, pero “a infectarnos todos”.



Agregó que por ahora no hay que cerrar al país y las ciudades, aunque aseguró si no se logra detener en este proceso de crecimiento la enfermedad, es probable que haya que hacerlo.