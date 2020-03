Ordenan estado de emergencia y aislamiento de adultos mayores

La batalla para evitar la propagación del coronavirus en el país no da tregua. El Gobierno Nacional decretó anoche el estado de emergencia en Colombia y anunció restricciones de movilidad con carácter obligatorio para las personas mayores de 70 años, la población hasta ahora más vulnerable a la pandemia.

El presidente de la república, Iván Duque, anunció en una alocución la declaratoria del estado de emergencia y adelantó que hoy se dará a conocer el conjunto de medidas económicas que lo acompañarán.



Asimismo, el jefe de Estado señaló que los adultos mayores de 70 años entrarán en aislamiento preventivo obligatorio a partir del 20 de marzo a las 7 de la mañana, hasta el 31 de mayo.



“Los que corren el mayor riesgo son nuestros abuelos, por eso la primera medida de la emergencia está enfocada en protegerlos a ellos, que pueden ser las víctimas más afectadas por el coronavirus”, dijo.



Por eso, la primera medida de la emergencia está enfocada a protegerlos a ellos, “a esas personas que están en nuestros corazones y que pueden ser las víctimas más afectadas por el coronavirus”.



Todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros, explicó.



“Con el fin de garantizar su bienestar en este periodo de tiempo, he dado instrucciones a las entidades respectivas para que se facilite que estas personas mayores de 70 años reciban sus pensiones, subsidios o canasta alimenticia de la forma más conveniente y, sobre todo, pensando en su bienestar”, aseguró.

Los que corren el mayor riesgo son nuestros abuelos, por eso la primera medida de la emergencia está enfocada en protegerlos a ellos, que pueden ser las víctimas más afectadas por el coronavirus

Medidas económicas

El Presidente también informó que se ha trabajado con “rapidez, paso a paso y con total determinación” en un esfuerzo para ponerle un dique a la pandemia que hoy, dijo, está en más de 160 países y ha contagiado a más de 194.000 personas en todo el mundo.



Por su dimensión, el coronavirus ha puesto al planeta entero en una parálisis casi absoluta, con las obvias consecuencias para la economía.



De hecho, en el país el temor a los efectos del virus en la sociedad ha impactado los mercados y disparado a cifras récord el precio del dólar. Además, ha sembrado la incertidumbre en todos los reglones por los tiempos aciagos que se avecinan.



Duque informó que “la pandemia es, sin duda, el mayor desafío de la humanidad en los tiempos recientes”. Y así como en otros países los gobiernos han tomado drásticas decisiones para paliar los efectos devastadores en la economía, anunció que en Colombia se decreta “el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política”.

El presidente Iván Duque decretó el estado de emergencia este martes en la noche. Foto: Presidencia

¿Qué implica esto? Los detalles los entregará este miércoles el Presidente, pero adelantó que será un “conjunto de medidas económicas que acompañarán esta emergencia”.



De hecho, en las últimas horas, distintas voces se han pronunciado en este materia. Álvaro Uribe, su mentor y líder de su partido, el Centro Democrático, dibujó este martes varios caminos para superar el impacto económico que puede tener el covid-19 en el país.



La primera que mencionó fue una “moratoria de créditos”, la cual, para él, debe ser impulsada por tres actores: el Gobierno Nacional, la Superintendencia Financiera y el sector bancario.



“La cartera colombiana vale unos 476 billones de pesos. Eso cuesta más o menos, en intereses, 50 billones al año. Nosotros pensamos que debe haber una moratoria de créditos. Por supuesto, no equivale a condonación, sino a un aplazamiento de seis meses”, dijo Uribe en W Radio.



Uribe también planteó un crédito para que las empresas, especialmente las de los sectores afectados por este impacto económico, puedan pagar las nóminas de sus trabajadores mientras se mantiene la alerta.



El mandatario se mostró contrario a lo que han propuesto algunos sectores oficiales, como, por ejemplo, “licenciar a los trabajadores 120 días pagándoles solamente la seguridad social”.



“Nosotros pensamos que no, que se necesita un crédito de destinación específica para pagar nóminas de trabajadores siquiera durante dos o tres meses, un crédito blando”, propuso.



Y también pidió un crédito para los sectores independientes. Ante las inquietudes de los periodistas en el sentido de que estas ideas requerirían más crédito, el exmandatario afirmó: “Uno tiene que escoger si deja quebrar a las empresas en medio de esta crisis, si no les pagan a los trabajadores, si deja morir de hambre a los sectores más vulnerables, si no les ayuda a los trabajadores independientes o si se hacen esfuerzos adicionales”.



Por su parte, los gremios de la producción invitaron a una reflexión tras la decisión de algunos alcaldes y gobernadores de decretar los toques de queda sin que exista una coordinación regional, y mucho menos nacional.



Tras una reunión con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, dijeron que esas medidas no son prudentes y terminan afectando la producción y la misma distribución de los diversos productos.

REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO