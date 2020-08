¿Cuántos colombianos aprueban gestión de Duque frente a la pandemia?

Según el resultado de la encuesta Percepción país, de las firmas Guarumo y EcoAnalítica, divulgada en las últimas horas, el 64,4% de los colombianos aprueba la gestión del presidente Iván Duque de cara a la pandemia,

A la par que los colombianos, según esta encuesta, reconocen el esfuerzo del Jefe del Estado, también muestran su preocupación por los estragos causados por el virus.



Así, por ejemplo, el 29,6% dice que el desempleo es el tema que más le preocupa, antes que la corrupción (21,8%) y el propio coronavirus (12.1%).



Cuando se completan 150 días desde que se decretó el primer cierre en las ciudades, se empieza a sentir el inconformismo con las medidas de aislamiento. De igual manera los ciudadanos expresan su preocupación por el empleo, lo que concuerda con los resultados entregados por el DANE frente a decrecimiento de PIB y la desocupación en el país.



Ante la pregunta de si está de acuerdo con que se mantengan las medidas de aislamiento en la ciudad, el 51,3% mostró su desacuerdo. De acuerdo, se expresó el 34.6% mientras un 14,1% dijo no saber o no respondió.



La aprobación del manejo de la pandemia por parte del presidente Iván Duque se mantiene en positivo, resultado que se ha evidenciado desde el mes de abril en las diferentes mediciones.



Según la encuesta, la favorabilidad del presidente Iván Duque se encuentra en los mismos niveles del momento de su posesión en el 2018. Así las cosas, inicia los últimos dos años de su mandato con la tranquilidad de las cifras.



Hoy Duque tiene una favorabilidad del 58,5%, frente a una desfavorabilidad del 36.1%.



En cambio, la vicepresidenta sí ha visto impactada su favorabilidad por las diferentes polémicas que la han acompañado los últimos 6 meses.



Hoy su imagen favorable es de apenas el 27.0% frente a un desfavorable del 61.6 %.



La encuesta muestra que Sergio Fajardo sigue siendo el personaje de la vida pública nacional con mejor imagen.



La imagen favorable del exgobernador de Antioquia y muy seguro aspirante presidencial es del 58.7% frente a un desfavorable de 32.1%.



Para las elecciones de 2022, se observa que tanto Sergio Fajardo (23,1%), como Gustavo Petro (16,5%) tienen los mejores números en este momento, sin embargo, emergen nuevas figuras como Federico Gutiérrez (12,4%) y Alex Char (9.1%).



Sin embargo, el 33,2% de los consultados respondió que, por ahora, no votataría por ninguno de estos.



A continuación puede encontrar la encuesta completa.

