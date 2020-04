Ministerio del Interior inició entrega de un millón de mercados

El Gobierno Nacional inició la campaña 'Colombia está contigo, un millón de familias', la cual se encargará, bajo la coordinación de la ministra del Interior, Alicia Arango, de entregar un millón de mercados a familias de escasos recursos.



Según la ministra, las ayudas, que comenzaron a entregarse este jueves, están dirigidas a comunidades indígenas, Rom, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, a representantes de Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidad LGBTI y a personas vulnerables referidas por entidades religiosas.

Explicó que con esta campaña se llegará a 720 municipios del territorio nacional.



¿En qué consiste la campaña 'Colombia está contigo, un millón de familias'?



En que vamos a entregar un millón de mercados a la población que atiende el Ministerio del Interior.



¿Cuál es esa población?



Indígenas, afros, rom, palenqueros, las juntas de acción comunal, los líderes sociales, la población LGTBI y otras personas en estado de vulnerabilidad. Son un millón de mercados, 57.000 kit para la protección de las manos, la cara, guantes, alcohol y límpido, para la guardia indígena, que es la que está encargada de evitar que entren personas ajenas a sus cabildos y resguardos.



Estamos entregando mil kit a los bomberos, por increíble que parezca no tenían. También habrá 65 carrotanques de agua, de los cuales 10 estarán en La Guajira y el resto estarán por el país en la zonas donde no haya agua.



Además estamos adecuando unos albergues. Vamos a comenzar por Soacha, Cúcuta, Nariño y La Guajira.



¿Para quién son los albergues?

Son para migrantes y habitantes de la calle, para que ellos también puedan tener una manera de confinarse. Estamos también construyendo unos hospitales móviles de campaña, que son como unos puestos de socorro militares, que se pueden cambiar de ciudad a ciudad, donde se vayan necesitando. Pueden ser de alta o baja complejidad según la necesidad del sitio a donde se vaya mover. Los va a manejar el Ejército.



Y también vamos a entregar 100.000 mercados para la convivencia, lo que significa que en total serán 1’100.000 mercados. Estos mercados son especialmente para esas zonas en donde hay conflictividad, para aquellas personas que por algún motivo no quedaron en el censo. Porque en estas cosas siempre hay personas que necesitan más



¿Cómo se hizo el censo?

Se hizo de una manera muy rigurosa, con los datos no solamente del Ministerio del Interior, sino de la Unidad de Gestión de Riesgo para tratar de no repetir las personas y para tener la seguridad de que le vamos entregar los mercados a quien toca entregárselos. Y vamos a tener trazabilidad permanente en la entrega de sus mercados. Hoy ya salió un avión para San Andrés y otro para Tumaco, y a Soacha (Cundinamarca) igualmente ya se enviaron los mercados.



¿Cómo se van entregar esos mercados?

Se van a repartir de tres formas. Unos 424.000 se van a repartir directamente en el mercado, es decir la persona va con su cédula y le entregan el mercado; 380.000 los entregará la Unidad de Gestión del Riesgo y 197.000 los entregarán los soldados y los policías, que nos están ayudando. La Defensoría también nos va a ayudar en algunas zonas

También otros se entregarán puerta a puerta.



¿Y sí les alcanzan?



En esto quiero agradecerle el presidente Duque que esta semana cuando le pregunté ¿qué vamos hacer cuando se nos acaben estos mercados y depronto las personas todavía no estén preparadas para trabajar o sigamos en el aislamiento? y él me dijo ‘pues hay que repetir’. Por eso quiero decirle a Colombia que esté tranquila pues el Presidente ya dijo que si había que repetir los mercados los repetiremos.



¿Algo más, además de los mercados?

Mire, hay algo muy importante y es que Asocreto, que es la asociación de productores de cemento, nos está prestando en 19 capitales las mezcladoras de cemento para desinfectar las ciudades. Los estamos utilizando para lo que son los buses, los paraderos, en fin en todo el espacio público. Las estamos utilizando para evitar mayor contagio.

¿Qué va a pasar con el tema del aislamiento?

La prioridad es proteger la vida pero quiero decir que el tema económico también nos preocupa y nos preocupa que en algún momento no vaya a haber producción para que la gente tenga como comer, pero reitero, para nosotros en este momento lo primero es la vida y nos estamos guiando por lo que digan los epidemiólogos, el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el Presidente ha dicho que los aislamientos pueden funcionar como un acordeón, es decir que por días habrá unos temas funcionando y otros días otros. No tendremos la misma velocidad de la economía pero si podremos suplir las necesidades básicas de los colombianos con un aislamiento tipo acordeón, como es la estrategia planteada ´por el Presidente. Que a partir de cuándo será, no se sabe. Eso se define la semana entrante, si sigue el aislamiento, si vamos a hacer el acordeón pero todo depende del comportamiento de la pandemia en Colombia.



