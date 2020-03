‘No podemos caer en una situación de crear pánico’

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, entregó un parte de tranquilidad para la economía colombiana tras conocerse el primer caso de coronavirus en el país y dijo que de esta eventualidad pueden surgir oportunidades.

Dijo que el manejo que se le ha dado a la situación evita que se genere un impacto significativo en nuestro país. Llamó a evitar el pánico.



¿Qué tanto puede afectar a la economía del país el primer caso de coronavirus?



Primero, rescatar la manera como el país ha venido manejando este asunto. Desde hace ya bastante tiempo el Ministerio de Salud diseñó una estrategia para administrar lo que era el eventual brote en caso de que llegara a Colombia. Eso implicó la definición de una serie de protocolos en aeropuertos, se hizo un trabajo de la mano de la Dimar y de la mano de todas las sociedades portuarias para manejar el asunto en los puertos de nuestro país.



Es importante señalar que nuestro país no tiene un flujo activo alto de turistas provenientes del Asia y por eso de China no llegan más de 15.000 personas al año a Colombia. El manejo que se hizo fue muy cuidadoso y eso ha implicado que ha habido un control mucho más preciso y mucho más al detalle de esas eventuales llegadas de personas provenientes de países donde hay una mayor proporción de personas contagiadas.



¿Y con Europa?

​

También se está proyectando a otros países europeos y eso ha implicado la decisión por parte del Ministerio de Salud de tener acciones especificas para viajes internacionales, especialmente provenientes de países como Estados Unidos, Alemania, Italia, Brasil, Japón, Corea y Ecuador, entre otras naciones.



Pero nos llegó el coronavirus...



Esto era algo que se creía que podía llegar a suceder, era algo absolutamente previsible. De todas maneras ese manejo que se le ha dado evita que se genere un impacto significativo en nuestro país. Una cosa muy importante para considerar es que la mayoría de los costos relacionados con este tipo de brotes no se genera por el virus propiamente sino que se generan especialmente por las decisiones y por el pánico.



¿Y, entonces, qué hacer?



El más importante de los mensajes es que nosotros tenemos que mantenernos en la calma, evitar causar un pánico a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser la situación. En segundo lugar, combatir activamente esas noticias falsas que se generan cuando sucede este tipo de situación, cuando se genera sobre todo pánico con información, por lo que debemos atenernos a la información oportuna de los voceros oficiales. Hay que evitar ese costo gigantesco en ese tipo de brotes cuando hay malas decisiones o hay pánico entre la población.



¿Qué áreas de la economía se podrían ver afectadas con la llegada del coronavirus?



Le digo con un estudio de Mckenzie que se hizo recientemente. A nivel global las primeras que se pueden afectar son las aerolíneas y en segundo lugar el área de turismo. Pueden terminar afectadas el área del petróleo y gas, con la caída de los precios. Muchas personas pueden abstenerse de realizar un viaje aéreo para evitar el riesgo del virus y eso afecta de inmediato al segundo sector, que es el turismo, pues muchas personas prefieren cancelar sus viajes ante el riesgo.



¿Y qué puede pasar en Colombia?



En primer lugar la tasa de cambio está aumentando y si bien puede generar preocupación en algunos sectores, puede ser una oportunidad y hay que verlo de esa manera. Una tasa de cambio de esa dimensión puede ser una oportunidad importante para nuestra oferta exportable.



Segundo, es cierto que generando a nivel internacional menor demanda de productos exportados especialmente desde China, donde tienen un alto nivel de infección, al resto, eso le abre una oportunidad para muchos productos colombianos que pueden ser exportados a Estados Unidos o Europa.



Nosotros ya hemos visto cómo ha habido esta semana demanda por parte de algunos compradores de confecciones norteamericanos que ven en Colombia un mercado de proveeduría.



¿En otras palabras que la gente del país se prepare a ver esto como una oportunidad?



Sí, lo que es importante es que la gente pueda continuar su vida de una manera normal, sobre la base de que hay un adecuado control de las situaciones que se puedan llegar a presentar de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un solo caso de enfermedad, lo que de todas maneras no significa desviar el control de la eventual epidemia que se da en el mundo, pero el Ministerio de Salud va a estar encima. Creo que se abre una gran oportunidad en esa dirección.



Entonces, ¿cuál es el mensaje del Gobierno?



Nosotros tenemos que seguir construyendo en nuestro país y no podemos causar pánico desmedido que al final genere un costo económico que puede ser mucho más costoso que los casos puntuales que se puedan llegar a presentar con la enfermedad. El coronavirus no tiene por qué afectar la economía colombiana.



Usted se reunió con el consejo gremial. ¿Qué le dijeron?



Han coincidido con nosotros en dos cosas: ven en la actividad del Gobierno todo el rigor en el manejo del coronavirus y su llegada a Colombia. Coinciden en que no podemos caer en una situación de pánico. Hay retos en sectores como el de las aerolíneas; por ahora no ha habido afectaciones para el sector hotelero.



