Coronavirus: contundente mensaje del empresario Mario Hernández

El reconocido empresario Mario Hernández intervino este miércoles en la clausura del programa ‘Juntos lo hacemos posible’, al lado del presidente Iván Duque, en la que hizo una clara radiografía de la situación del país por cuenta del coronavirus y dijo que el apoyo a los menos favorecidos no puede quedar solo en menos del Gobierno, sino que los empresarios deben ayudar.



Hernández comenzó por destacar que debido a la pandemia “el mercado se acabó” y agregó: “Esto cogió al mundo con los calzones abajo”.

Aseguró que “la chequera del Estado no alcanza” para suplir las necesidades que han surgido y, en ese orden de ideas, dijo: “Nos toca a los empresarios la generación de empleo y riqueza”.



“Esta es una gran oportunidad que tenemos todos los empresarios para reinventarnos el negocio, para subir las exportaciones menores, para cambiar. No hay mal que por bien no venga”, dijo el empresario en la reunión virtual en la cual también participó el presidente Iván Duque.



Agregó que este no será un año de 12 meses, sino de 6 meses, pero destacó que tiene que cuidar a sus trabajadores y no los puede "dejar sin comer”.

El presidente Iván Duque participó este miércoles en la clausura del programa diario 'Juntos lo hacemos posible'. Foto: Presidencia

Hernández destacó que su patrimonio son sus máquinas y que estas sirven si están produciendo, pues de lo contrario no funcionan.



“No importa que no ganemos este año, pero comenzaremos con ganas y con

experiencia, que eso no se improvisa (…) vamos a tener unas grandes oportunidades para reinventarnos ya que van a cambiar los hábitos de consumo”, dijo.



Hernández fue enfático en señalar que nos toca convivir con el virus y en eso no hay nada que hacer, por lo que dijo que hay que salir a trabajar porque de lo contrario nos morimos de hambre y con esto que está pasando “va a haber más pobres todos los días”.



“Es una labor de todos nosotros, de todos los empresarios ayudar a construir un mejor país. No depende solo del Gobierno, hay que ayudar”, concluyó.

