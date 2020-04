Mano dura contra especuladores y acaparadores anuncia Duque

“Al que esté tratando de hacer su agosto acaparando o especulando le vamos a car con todo el peso de la ley (…) Esto no es para hacer su agosto, no está permitido ni el abuso ni el acaparamiento”.

Así respondió el presidente Iván Duque a las denuncias sobre altos costos de algunos productos de la canasta básica familiar y para contener la pandemia como tapabocas, guantes y medicamentos.



El Presidente también invitó a los colombianos en esta Semana Santa a reflexionar sobre la solidaridad. “Nos toca usar la inteligencia colectiva y no la individual”, dijo el mandatario en declaraciones a la emisora Candela Estéreo.

Y agregó: “Si no obramos con un gran sentido de solidaridad, sino nos preguntamos qué le duele al otro o cómo protegernos, lo que vamos a tener es una pérdida masiva. En momentos de guerra es donde prima la unidad y estamos en guerra contra el coronavirus”.



A la pregunta de cuánto estimaría que duraría la cuarentena, Duque reiteró lo que ya ha dicho en los espacios institucionales, que el virus no se va a ir en uno, dos, o tres meses y que el país y los colombianos deben prepararse. “No habrá vacunas pronto y salvo que ocurra un milagro todos tenemos que adaptarnos”, dijo.



Acto seguido insistió en que el país no va a ser el mismo y que actividades como ir a conciertos, bares, restaurantes y estadios serán actividades que tomará un buen tiempo volver a retomarlas.



Duque confesó que lo que más le había causado dolor eran las muertes de 50 colombianos por virus, pero resaltó con cautela la situación de Colombia frente a la pandemia, comparada con otros países del vecindario.



“Mi solidaridad con las 50 familias que han perdido un familiar; y con los 100 casos que han salido bien, debo expresar nuestra alegría con los que han sorteado con éxito esta enfermedad. No se trata de cantar victoria sino de no tener un crecimiento exponencial del virus”, dijo.

Y confesó que le había producido mucha alegría ver que la gente estaba recibiendo las ayudas del gobierno. “Me partió el alma ver que en una flechita (teléfono celular) les llega el mensaje: usted es beneficiario vaya y reclame”. Hemos llegado así a diez millones de hogares.



Acto seguido se refirió a las medidas adoptadas para frenar el coronavirus aseguró: “No se puede ser chicanero ni tratar de sacar pecho, hemos tratado de obrar velozmente y de forma acertada, si se compara cómo se han tomados las decisiones con otros países, la mayoría se adoptaron antes de tener un deceso, eso nos sirve porque disminuye la velocidad de expansión y nos permite salvar vidas”.



Reiteró el llamado a los colombianos a respetar las medidas y a ser solidarios. “Aquí no hay espacio para vanidades ni protagonismos, aquí el protagonista es Colombia y todos debemos obrar con sentido patriótico de unidad”.



Por último, confesó que muy pocas cosas “le sacan la piedra”, que siempre oye música para tranquilizarse que hoy se levantó y que tenía una canción ‘pegada’ de Martha Sánchez y Carlos Baute; también, que lo más complicado ha sido ayudarles con sus tareas a sus hijas: “son más difíciles para mí que para ellas”.



