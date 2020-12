Mapa: los países a los que pueden viajar colombianos sin restricción

La pandemia de coronavirus produjo que las actividades diarias de muchos se vieran truncadas, entre estas viajar, ya sea por turismo, negocios, y cualquier otro objetivo.



En medio de la reactivación de los sectores, la industria aeronáutica, que fue uno de las más afectadas ha ido reabriendo su operación a nivel mundial. No obstante, los mandatarios tienen el dilema diario entre la reactivación económica y la protección de la salud de sus nacionales. Por eso, algunos estados, viendo que aumentan los casos de covid-19 o hay rebrotes, hay decidido poner restricciones para la entrada de viajeros internacionales a sus países.



Si usted está planeando salir del país, la Asociación Internacional de Transporte Aérea (IATA, por sus siglas en inglés), crearon un mapa que permite conocer la información de forma actualizada sobre las restricciones, en cada país, para los viajeros internacionales.



De este modo, al hacer clic en el país al cual desea viajar le dirán cuáles son los requisitos para la entrada.



Por ejemplo, en el caso de México, actualmente debe llenar el cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros y presentarlo en inmigración al llegar a ese país.



En el caso de Brasil, este país eliminó las normas de entrada relativas al covid-19 y permite la entrada de ciudadanos extranjeros que viajen en avión.



Para República Dominicana, los pasajeros deben llenar el tiquete electrónico antes de su salida del país o presentar un formulario de declaración de salud completo a su llegada. Asimismo, los pasajeros deben estar sujetos a un examen médico a su llegada a este país.



Cabe recordar que en el caso de Colombia los viajeros que arriben al territorio nacional no deben presentar prueba PCR negativa, solo debe llenar el formulario CheckMig de Migración Colombia antes de abordar el vuelo.



Kayak y despegar.com están utilizando un mapa como estos, el cual advierte que actualmente 51 países están completamente cerrados, y solo pueden entrar al país ciudadanos, residentes que vuelvan a casa u otras personas en circunstancias especiales; 91 países están parcialmente cerrados, donde la entrada al país puede depender de la nacionalidad del viajero, el punto de origen u otras regulaciones específicas; 5 países abrirán pronto, pues ya anunciaron una fecha concreta de reapertura, pero es posible se apliquen ciertos criterios de entrada y 73

países no tienen restricciones de viaje, es decir, estos países no tienen restricciones formales de entrada por aire, pero está vigilando la situación y puede imponer medidas como la realización de pruebas o la cuarentena obligatoria al llegar.



(Puede ver el mapa de IATA haciendo clic aquí)



(Vea el mapa de Kayak y despegar.com haciendo clic aquí)



La recomendación de las autoridades colombianas es que verifique con su aerolínea días antes cuáles son los requisitos que debe tener al ingresar al país de destino, por si hay cambios de última hora.

