Lo que debe saber sobre la flexibilización que se inicia mañana

El presidente Iván Duque advirtió que este lunes, cuando se inicia el regreso de dos nuevos e importantes sectores a la vida productiva –construcción y manufacturas–, no saldrán todos los trabajadores a la calle de un solo golpe.



Y también recordó que los ciudadanos deben tener en cuenta que el aislamiento preventivo obligatorio se mantiene, como la principal medida para enfrentar la pandemia del coronavirus, que ya superó los 5.000 casos confirmados en el país.

En otras palabras, la cuarentena no se ha acabado. Y seguirá por lo menos hasta el 11 de mayo.



Por eso, el jefe de Estado ha sido claro en que este primer gran ensayo de regreso a la actividad económica se hará con sentido de gradualidad y cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios definidos. Y ha subrayado que el que no cumpla con los protocolos no podrá salir a producir.



“No es que todos los que trabajan en los sectores van a salir el próximo lunes, como estábamos hace dos meses. No, de nuevo insisto. Aquí se irá ingresando con un sentido de responsabilidad y gradualidad, en la medida que se van adoptando esos protocolos”, dijo Duque.



Por esta razón fue que el Gobierno expidió el decreto 593 del 24 de abril de 2020, por el cual se extiende oficialmente la medida de aislamiento obligatorio en el país hasta el próximo 11 de mayo. Y se mantienen las restricciones para las personas mayores de 70 años y para los menores de edad, así como la restricción para la compra de medicamentos y mercados, entre otros productos, de una sola persona por núcleo familiar.



Ahora, con las medidas adicionales se busca ir recuperando progresiva y paulatinamente la vida productiva del país, pero bajo unas premisas claras. “Primero, la existencia de protocolos y, segundo, la aplicación de esos protocolos”, dijo Duque.



Porque si bien el Gobierno es consciente del riesgo que para la salud representa el coronavirus, y ha tomado todas las medidas que considera necesarias, también sabe que no es prudente mantener la economía en ‘el congelador’.

El nuevo decreto

Por tal razón, en el decreto 593, las excepciones para que la gente pueda salir a cumplir con sus tareas productivas pasaron de 35 a 41. Eso sí, quienes quedan exceptuados deberán estar acreditados plenamente en el ejercicio de sus funciones o actividades.



En dicho decreto, tal y como se había anunciado, se permitirá que las empresas de la construcción que cumplan con unos protocolos puedan comenzar a laborar.



Además permitirá la circulación de personas que pertenezcan a la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento y reparación, entre otras.



Esto significa que también podrán salir a laborar sectores como las cementeras y los que distribuyen materiales para la construcción.



“Podrán reiniciar labores los colaboradores que se requieran para cada proyecto, siempre que se mantengan los lineamientos de distanciamiento social y estos cuenten con todos los elementos de protección establecidos en el protocolo”, precisó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.



Y agregó: “Es importante aclarar que únicamente podrán reiniciar los proyectos que hayan remitido sus manuales de implementación del protocolo al ministerio”.

Y es importante aclarar que no están habilitadas las obras o reparaciones locativas en las viviendas.



El decreto igualmente habilita al sector de las manufacturas para retornar a la producción.



“La idea es ir empezando a recuperar la capacidad de producción de forma gradual y progresiva. Ir recuperando algunos sectores de la economía”, dijo el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.

Hasta ahora lo que ha definido el Gobierno Nacional es que el Ministerio de Salud determina unos protocolos de bioseguridad generales para cada sector. Y los alcaldes son los encargados de verificar su cumplimiento. Eso significa que a través de las secretarías de Salud se garantizará el cumplimiento de dichos protocolos.



El ministro también fue claro en señalar que si bien el decreto habilita la salida de algunos sectores, eso no implica que mañana estén todos los trabajadores en la calle.



Y esto lo reiteró anoche el propio presidente Duque, quien dijo que mañana “solamente podrán salir” las personas que trabajan en estos sectores, pero siempre y cuando las empresas para las que laboran tengan los protocolos definidos y en orden.



El ministro de Comercio declaró que gran parte de este proceso está en manos de los alcaldes, que son los que deben señalar la ruta y el procedimiento a fin de que las empresas lo cumplan y puedan reanudar su proceso productivo.



“Los alcaldes tendrán que determinar los procedimientos para cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y evitar, especialmente en grandes ciudades, que el regreso de esos sectores productivos pueda colapsar los sistemas de transporte”, puntualizó.



Y esto lo reiteró anoche Duque cuando afirmó que podrán ir entrando empresas en la medida en que sus empleadores vayan adaptando esos protocolos y vayan teniendo un nivel supervisión por parte de las autoridades locales.



“Nosotros tenemos la puerta, pero la llave la tienen los alcaldes. El Gobierno abre la puerta y los alcaldes tienen la llave de la gradualidad”, insistió Restrepo.



Igualmente, el ministro dijo que si bien el decreto no definió qué va a pasar con los municipios en los que no hay coronavirus, aseguró que cualquier excepción que deseen adoptar la deberán definir con el Ministerio del Interior. “Y allí habrá una conversación con el Gobierno Nacional para ver cómo se les permiten o no las peticiones”, dijo.



Por eso, el decreto es claro al ordenar a los gobernadores y alcaldes adoptar las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio.



En ese sentido, se recuerda que “para efectos de lograr el efectivo” aislamiento preventivo “se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional”, obviamente, con las 41 excepciones.

Otras excepciones.



Pero también entre las nuevas actividades exceptuadas se destacan las relacionadas con las operaciones de juegos de suerte y azar. Se está abriendo la puerta para que las personas puedan salir a comprar lotería o a jugar chance.



La evidencia se establece en el artículo tercero del mencionado decreto, el cual señala que se permitirá la circulación de personas para “servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, casas de cambio, operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, chance y lotería, y a servicios notariales y de registro de instrumentos públicos”.

Podrán ir entrando empresas en la medida en que sus empleadores vayan adaptando esos protocolos y vayan teniendo un nivel supervisión por parte de las autoridades locales. FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar son necesarios para las finanzas regionales, especialmente porque se destinan a las arcas del sector salud.



Y ante la necesidad de descongestionar el sistema de transporte masivo y evitar el contagio, la bicicleta ha sido protagonista. Por esta razón, el Gobierno habilitó la operación de fábricas, talleres de reparación, mantenimiento y almacenes de venta de repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas.



De otra parte, para esta tercera etapa del aislamiento preventivo obligatorio, se permitirán las actividades físicas únicamente al aire libre (no en gimnasios) para las personas que estén en los rangos de edad de entre los 18 y 60 años, por un período máximo de una hora diaria.



Estas se podrán realizar de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Aunque estos pueden variar de un municipio a otro, hay dos exigencias claves: atender los protocolos de bioseguridad y el uso de tapabocas.



El ejercicio es individual, está prohibida la práctica de deportes de conjunto, se puede salir a los parques a correr, caminar, trotar, montar en bicicleta o en patines manteniendo una distancia mínima de cinco metros con las demás personas que estén haciendo ejercicio físico. Este se debe practicar máximo a un kilómetro del lugar de residencia.



El decreto 593, expedido el viernes, también permite el funcionamiento de parqueaderos públicos. Aunque se mantiene la restricción para el uso del carro particular, con las correspondientes excepciones.

10 puntos claves del decreto

1.. El decreto 593 ordena el aislamiento preventivo obligatorio desde el próximo lunes hasta las cero horas del 11 de mayo de 2020.



2. Los vuelos nacionales se podrían reanudar después de esa fecha.



3. Se habilita la operación de casas de cambio, chance y lotería.



4. Vuelven a funcionar las comisarías de familia e inspecciones de policía.



5. Se habilita la operación de fábricas, reparación, mantenimiento y compra y venta de bicicletas y sus partes.



6. Reinician actividades los sectores de la construcción y manufacturas. Esta última incluye a los subsectores de productos textiles, de cuero y prendas de vestir; transformación de madera; fabricación de papel, cartón y sus productos derivados, y fabricación de productos químicos, metales, eléctricos, maquinaria y equipos. El comercio de estos productos se hará a través de plataformas de comercio electrónico o para entrega a domicilio.



7. Se permiten actividades de ejercicio físico al aire libre de personas entre 18 y 60 años por 1 hora (máximo) al día.



8. Podrán funcionar los parqueaderos públicos para vehículos.



9. Las personas vinculadas a las industrias manufacturera y construcción deberán estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones.



10. Las medidas excepcionales que adopten gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior.



POLÍTICA