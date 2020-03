Coronavirus: las llamadas más insólitas a las líneas de emergencia

Las líneas de emergencia 199 y 123, que se han convertido un espacio vital de ayuda en esta época del coronavirus, también han terminado como objeto de bromas de un grupo de personas.



Según la ministra del Interior, Alicia Arango, estas bromas “que hoy llegan al 40 por ciento de las llamadas están haciendo un daño tremendo a los colombianos que realmente necesitan esas líneas”

En ese sentido la Ministra recordó que quienes sigan haciendo bromas tendrán sanciones hasta de 32 salarios mínimos “y el gobierno está seriamente pensando en aumentar las sanciones”.



Aquí algunos ejemplos muy particulares de las llamadas que se han atendido últimamente en las líneas de emergencia:



Necesitaba un despertador

Un hombre llamó para que por favor lo llamaran a despertar a las 4 de la mañana porque ese día tenía un vuelo a otra ciudad.



Querían aguardiente

Una señora solicitó que le ayudaran a abrir la puerta de la casa debido a que se le habían quedado las llaves dentro de la vivienda y tenia la estufa encendida. Al llegar al sector las unidades de bomberos reportan que se trataba de un grupo de personas alcoholizadas que los llamaban para que les compraran trago.



Gato con coronavirus

Una señora llamó por el rescate de un gato en una edificación, pero que una vez rescataran al gato, los bomberos tenían que entregárselo bañado y vacunado debido al virus del COVID-19, que si no era así, ella no recibía en su casa a su gato.



Jumbo 747 en Chachagüi

De Chachagüi, en Nariño, llamaron para que por favor los bomberos apoyaran con el bloqueo de la pista de aterrizaje del aeropuerto Antonio Nariño debido a que habían rumores de que llegaría un avión Boeing 747 proveniente directo desde Alemania con gran parte de sus pasajeros contagiados con el coronavirus, y que la población del municipio no los iba a recibir allí.

El 'Top 5' de las llamadas

Según la Dirección Nacional de Bomberos, estos son los tipos de bromas que algunas personas llaman a hacer a las líneas de emergencia:



1. Llamadas de niños. Niños reportando incendios en las casas que resultan ser falsos.



2. Llamadas sexuales. Hombres y mujeres llaman, como broma, a decirle a los bomberos frases como: “Tengo un incendio”, “estoy muy caliente”, “se me está quemando el cuerpo”



3. Llamadas notificando emergencias en sitios diferentes donde está ubicado la línea de teléfono. Por ejemplo, la persona está en la parte de sur de la ciudad y reporta la emergencia en la parte norte y la emergencia resulta ser falsa



4. Llamar a insultar.



5. Llamar a pedir información que no tiene que ver con emergencias. Por ejemplo, dónde van a entregar ayudas, no hay abastecimiento de algún servicio y cuándo va a pasar, dónde y cuándo es la cita médica