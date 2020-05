Coronavirus: Las medidas que se están tomando para proteger a Duque

La covid-19, pandemia que hasta este miércoles dejaba en el país 17.687 personas infectadas y 630 muertas, parece como si estuviera tocando las puertas de la Casa de Nariño.



Precisamente desde allí se confirmó en la noche del martes que una persona del equipo de seguridad de la Presidencia de la República, así como 13 miembros activos adscritos al Batallón Guardia Presidencial han registrado positivo por covid-19.

Sobre el agente asignado a la seguridad en la Presidencia, se reportó que el caso se registró luego de una misión de trabajo en Leticia y que a su regreso a Bogotá inició aislamiento preventivo obligatorio y posteriormente se le practicó la prueba, “razón por la cual no ha ingresado a la Casa de Nariño”.



En torno a los 13 soldados del Batallón Guardia Presidencial infectados por el coronavirus, la Presidencia informó que se trata de personal que no está asignado a labores de apoyo en la Presidencia.



Igualmente confirmó que el personal de apoyo del Guardia Presidencial no ingresa a la sede de Gobierno desde finales de marzo, por instrucciones de carácter interno, atendiendo las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.



De todas maneras se confirmó que precisamente esta semana, se iniciaron pruebas a varios efectivos de la seguridad de la Presidencia de la República, que no han presentado resultados positivos.

Pero estas no son las únicas medidas que se han tomado en la casa presidencial para evitar que el virus llegue hasta la residencia más importante del país, en la que no solo despacha el Presidente de la República, sino a la que a diario asisten los más altos funcionarios del Estado.



Es así como desde que se inició el aislamiento preventivo, las medidas de seguridad, en lo que tiene que ver con el virus, se incrementaron de manera significativa en la Casa de Nariño.

Para comenzar hay que señalar que el área circundante a la sede presidencial está totalmente acordonada y el paso limitado.



Y si se logra pasar ese anillo, hay que resaltar que el acceso a la Casa de Nariño como tal está totalmente restringido. Únicamente se puede acceder con cita previa y con autorización.

El acceso a la Casa de Nariño está totalmente restringido Foto: Diego Caucayo

Ahora bien, si tiene el permiso, para poder ingresar a las instalaciones hay todo un protocolo de bioseguridad. Inicialmente debe firmar una declaración juramentada en la que debe detallar si ha tenido alguno de los síntomas relacionados con el coronavirus. Esto tiene efectos legales.



Tras pasar este filtro, que está a cargo de Casa Militar, el documento de identidad es revisado por funcionarios de Migración Colombia, que verifican ha realizado recientemente alguna salida del país.



La revisión es por igual para todos, ya sean invitados del Presidente o para los ministros o militares.



Dentro de la sede presidencial es obligatorio el uso del tapabocas. Incluso el propio presidente Iván Duque lo utiliza cuando sale de su despacho. Mientras tanto, los del equipo de seguridad están empleando las caretas transparentes para protección.



En lo que tiene que ver con los empleados de la Presidencia, la gran mayoría hace teletrabajo y únicamente están yendo los que se consideran esenciales. También están trabajando por turnos, para lo cual se han divido en grupos.

En los sitios en los que almuerza el personal, las medidas también son claras. Solo una persona por mesa y con el respectivo distanciamiento entre cada una. Por eso, se están haciendo turnos para pasar a almorzar.

El presidente

En el caso del presidente Iván Duque, él es el principal promotor de las medidas de autoprotección y las cumple. Cuando sale de su oficina hacia otro lugar de la Casa de Nariño, siempre lo hace con el tapabocas puesto.



El mandatario no permite que la gente se le acerque demasiado y siempre dice que hay que mantener el distanciamiento y que se debe dar ejemplo.



Como todos los días realiza un programa televisivo, Duque extrema las medidas. Todo el set previamente es desinfectado, especialmente los micrófonos. Y siempre se mantiene el distanciamiento entre las personas.



En lo que tienen que ver con el equipo de seguridad, desde que la pandemia llegó al país el contacto del mandatario con ellos se ha reducido al mínimo y básicamente por dos razones: porque prácticamente no sale de la Casa de Nariño y porque el personal que visita las instalaciones se ha reducido al mínimo.



Además, periódicamente le están haciendo pruebas de covid al personal cercano al Presidente, especialmente a los que tienen que salir a zonas donde la enfermedad está disparada. A esto hay que sumar que por prevención hay funcionarios que se mandan a cuarentena



A todo esto se suma que cada vez que una persona del círculo más cercano se le va a acercar al presidente, previamente se le toma la temperatura y debe utilizar gel antibacterial en sus manos. Está claro que a su oficina solo ingresa el personal más cercano al mandatario.



Por estas razones el mandatario la mayoría de sus reuniones las está realizado de manera virtual.



Sus alimentos son preparados bajo todas las medidas de bioseguridad necesarias y la casa privada solo puede entrar el personal estrictamente necesario, el que labora allí.



Por todas estas medidas es que la Casa de Nariño anunció el martes que al no tener el Presidente, ni su familia, ni su equipo cercano, contacto con las personas, que resultaron contagiadas, no se le realizarán pruebas por covid-19.

