La tormenta política por las vacunas en Colombia

Es una paradoja. La proximidad de la vacunación abrió un compás de esperanza en medio del segundo pico de la pandemia en el país, pero al mismo tiempo dio origen a una tormenta política que no amaina.



(En contexto: Vacunación: un nuevo frente de batalla entre Gobierno y oposición)

Por el contrario, sectores de la oposición tienen abiertos varios frentes en una calculada estrategia que pretende forzar al Gobierno Nacional a revelar el detalle de los contratos con las farmacéuticas que en tiempo récord trabajaron para encontrar la manera de inmunizar a la población.



“Lo que viene es probablemente el reto de salud pública más grande de los últimos tiempos de Colombia”, dijo el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, por lo que clama “no especular frente a las vacunas”. Sin embargo, el ruido ha sido inevitable.



Todo empezó cuando los senadores Iván Cepeda (Polo) y Antonio Sanguino (Alianza Verde) enviaron al Ministerio de Salud un derecho de petición solicitando “información detallada” sobre la vacuna, incluida su fecha de llegada al país.



(Puede leer: Duque: 'El plan de vacunación es público, ahí están los criterios')



Como no hubo una respuesta inmediata, surgió un manto de duda que los opositores aprovecharon para afirmar incluso que “no había contratos”.



El presidente Iván Duque salió al paso y explicó que si bien la información de los contratos es pública, su gobierno no podía sacarlos a la luz por el elemental respeto que conllevan los acuerdos de confidencialidad.



“Más allá de si nos gustan o no nos gustan, esas son las condiciones –porque las empresas no están obligadas a venderle vacunas a ningún país–, si esa confidencialidad se rompe, la consecuencia es la pérdida misma de la entrega de las vacunas”, argumentó el Presidente.

Más allá de si nos gustan o no nos gustan, esas son las condiciones FACEBOOK

TWITTER

Duque, entonces, detalló lo que en su concepto es realmente lo trascendental: la vacunación empezará en febrero y, aunque el propósito es vacunar a 35 millones de personas, de entrada ya tiene garantizadas las dosis para 29 millones de colombianos.



“Ya hemos firmado convenios, acuerdos y contratos que nos permiten estar en la estrategia Covax”, informó, y reiteró que se cerraron los “acuerdos contractuales con Pfizer, AstraZeneca y Janssen, laboratorios encargados de la inmunización”. ¿Cuánto costó esto? El Presidente dio una respuesta general: se han pagado cerca de 1,5 billones de pesos.



El mandatario invita a huir de la polarización y mirar hacia adelante. Por eso, se muestra seguro de que con el proceso de inmunización y con los acuerdos que viene en camino se espera “la vacunación de 35 millones de colombianos para prevenir, enfrentar y lograr una inmunidad colectiva frente al covid-19”.

El presidente Iván Duque Foto: Presidencia

Para él, no hay tiempo que perder. “Solamente vacunando a los mayores de 70-80 años, personas con comorbilidades y al personal de la salud en la primera fase del plan de vacunación estaremos bajando la letalidad del virus en más de un 80 por ciento”, manifestó.



(No se quede sin leer: Revocatorias de López y Quintero iniciarán trámite el 25 de enero)



Víctor Muñoz, consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, salió en defensa del Gobierno y advirtió que “hay quienes quieren desinformar a la opinión afirmando que Colombia no ha firmado acuerdos con las farmacéuticas para la adquisición de vacunas”. Sustentó su afirmación con la publicación de los comunicados de AstraZeneca y Pfizer anunciando las firmas alcanzadas con el país.



En medio de la controversia, el Presidente pidió no utilizar este proceso como una “herramienta de ataque político coyuntural”. “Este proceso (de vacunación) debe ser de toda la Nación. Este proceso no tiene ranuras ni para la politiquería ni para la demagogia”, sentenció.



Sin embargo, Sanguino aseguró que “si alguien está haciendo politiquería con el tema de la vacuna ese es el presidente Duque y su ministro de Salud”. ¿Por qué? “Sin decirnos cuál es la fecha exacta para el inicio del plan de vacunación” y “ocultarnos la información sobre los términos contractuales para la adquisición de la vacuna” es “un claro acto de politiquería”, responde el senador opositor.

¿Se está politizando la vacuna? Senadores Ernesto Macías, uribista, y Antonio Sanguino, opositor, responden esta pregunta.

Ante las críticas, el jefe de la cartera de Salud ha subrayado en varias ocasiones que “todas las empresas que venden vacunas exigen un acuerdo de confidencialidad” y que su cartera, al no revelar toda la información sobre las negociaciones, “no está cometiendo ningún acto ilegal”, por el contrario, “está protegiendo al país”, pues si un país viola el acuerdo de confidencialidad, y entrega la información o la hace pública, “simplemente está sujeto a las sanciones o a la posibilidad de que se le corte el suministro de la vacuna”.



“¿Qué pasa si se rompe esa confidencialidad?, que no llegan las vacunas. Este no es un debate que se esté generando solamente en Colombia, lo hemos visto en muchos lugares de América Latina y de Europa”, explica, por su parte, el Jefe del Estado.

El mandatario defiende la seriedad del proceso. Dice que el Plan Nacional de Vacunación, que se realizó durante varios meses con un comité de expertos, y que “tiene el objetivo de estabilizar a nuestro país en medio de estas circunstancias, reducir al máximo la letalidad de este virus” y “proteger a quienes están más expuestos a los riesgos”, es un “documento público”.



“Nosotros hemos visto los documentos de apropiación presupuestal del Ministerio de Hacienda, esos documentos son públicos y ahí le dicen a usted cuánto ha pagado Colombia”.



Para el Ministerio de Salud, el país debe enfocarse en el desafío que viene hacia adelante. De hecho, su cartera dio a conocer las dosis proyectadas de vacunas contra el covid que se tendrán mensualmente este año.



(En contexto: Este es el cronograma de vacunación para el 2021)



Por su parte, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, salió a darle un espaldarazo al Gobierno al informar que la entidad a su cargo “ya recibió la información de las vacunas”, y certificó: “Sí existen los contratos y, además de que existan los contratos, sí hay un plan de vacunación”.



Sin dar mayores detalles, Córdoba dio un parte positivo: “Pedimos que nos dejen avanzar (...) solo les digo que sí existen los contratos y que, además de eso, sí es real toda la información que se ha entregado”.



El Presidente agradeció a los organismos de control por acompañar este proceso y les pidió poner la lupa en todas las etapas de vacunación. De hecho, el viernes, durante la posesión de Margarita Cabello como nueva Procuradora General de la Nación, dijo: “Les pido hoy que nos acompañen en todo el proceso, que conozcan la información y se pueda comprobar lo serio que es el plan de vacunación, riguroso, que está reconocido por la Organización Panamericana de la Salud”.



(Lo invitamos a leer: Contralor dice que sí existen contratos y plan de vacunación de covid)



¿Amainará la tormenta? La oposición no da su brazo a torcer y, por ejemplo, el senador Jorge Enrique Robledo anunció que entuteló al ministro de Salud, para que entregue los contratos que ha firmado el Gobierno con las farmacéuticas.



A esto se suma que la representante a la Cámara por la Lista de la Decencia María José Pizarro presentó una solicitud de debate de control político al ministro de Salud para que explique las “cláusulas, garantías y negociaciones previas a los ‘convenios’ que ha hecho con los laboratorios”.



Y en el ambiente político gravita la intención de varios congresistas de la Comisión Quinta del Senado para realizar una audiencia pública en esta célula legislativa.

Mientras tanto, circula para opinión un borrador de decreto que consolida el plan de vacunación contra el covid bajo la premisa, de acuerdo con el ministro Ruiz, de que “este no es un plan estático, sino que va a tener que acomodarse a la medida que surja nueva información”, remató Ruiz.



Y, en medio de estos debates, el segundo pico de la pandemia muestra sus cifras crecientes de nuevos casos y fallecidos diarios.



(En otras noticias: La falla de seguridad que expuso los datos de extranjeros en el país)

POLÍTICA

Síganos en Twitter: @PoliticaET y Facebook: @politicaeltiempo