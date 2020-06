La respuesta del Gobierno a los cuestionamientos de Claudia López

El Gobierno Nacional respondió este martes a los cuestionamientos que el fin de semana le lanzó la alcaldesa de Bogotá Claudia López, en lo que tiene que ver con el manejo del coronavirus y por la demora en las ayudas de ventiladores para las unidades de cuidados intensivos de la capital del país.



Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), dijo que la alcaldía de Bogotá solo ha adquirido 70 ventiladores, que deben llegar en agosto, y que el Gobierno si está cumpliendo con los compromisos adquiridos con la capital.



(Le puede interesar: Los dardos de Claudia López al presidente Duque)

¿Qué está pasando con los ventiladores para las unidades de cuidados intensivos para Bogotá con los que el Gobierno se comprometió?



El Gobierno Nacional ha venido cumpliendo. El asunto es el siguiente, la alcaldesa mandó una carta en abril pidiéndonos apoyo y el Gobierno le respondió en qué se podía comprometer y en qué no. Ahí señalaba que iba a apoyar el 70 por ciento del plan señalado por el Ministerio de Salud. Ese plan establece que son 1.032 unidades de cuidados intensivos para Bogotá, de las cuales el 70 por ciento son 722 ventiladores. Ella había presentado un plan público donde decía que iba a habilitar 4.022 a finales de mayo y el esfuerzo del gobierno era complementario a lo que ella iba a hacer, no el esfuerzo principal. Ella dice que habilitado 700, pero 700 han es habilitado las IPS privadas y el Distrito solo ha comprado 70 que llegan en agosto.



Sin embargo, el Gobierno sigue su línea de trabajo y ya entregó los 130 que estaba comprometido en junio. Entregará 350, como estaba en el cronograma, en julio, y en agosto el resto, para llegar a las 722, de acuerdo con el plan aprobado.



Por supuesto hará toda la gestión necesaria para poder apoyar a la alcaldesa para que ella cumpla sus responsabilidades, como lo ha venido haciendo el Gobierno con el plan de dotación y apoyo a todos los municipios con la entrega de ventiladores.

El Gobierno sigue su línea de trabajo y ya entregó los 130 que estaba comprometido en junio. Entregará 350, como estaba en el cronograma, en julio, y en agosto el resto, para llegar a las 722 FACEBOOK

TWITTER

¿O sea que a finales de agosto el Gobierno le habrá entregado todo lo que se comprometió con Bogotá?



Así es, tal y como está señalado en el cronograma.



¿Y la alcaldía de Bogotá sólo ha puesto 70?

Ella hizo adecuaciones por 700, que son las que hizo con el sector privado con las donaciones y ha comprado 70 que llegan en agosto.



(Lea también: Gobierno pone freno a abusos de comercios para próximos días sin IVA)



Pero la alcaldesa dice que se le están llenando las Unidades de Cuidados Intensivos y no descarta hacer una cuarentena total...

Lo que aquí tenemos que lograr es un sano equilibrio en tres propósitos que debemos cumplir todos, como lo plantea el presidente Duque: Cómo se protege la salud y la vida, cómo en esta pandemia se apoya los más vulnerables y cómo se protege el empleo y el trabajo de los colombianos, sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy tenemos más capacidad de medición, pues ya llevamos 100 días largos de cierres y lo que se requiere es focalizar muy bien los esfuerzos, no se pueden volver a hacer cierres totales porque los efectos sobre el empleo y el bienestar son devastadores y lo que tenemos que lograr es salir a ganarnos la vida, protegiendo la salud pero también protegiendo el trabajo, con el tapabocas, con el distanciamiento social, con la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Y lograr ese sano equilibrio es el reto que tenemos y lo logramos si salimos a trabajar conjuntamente.



En la mitad de la pandemia lo que toca es avanzar, no se puede solo esperar que a partir de gritos y señalamientos se superen las condiciones.



¿Todos para el mismo lado?

Aquí lo que toca es actuar conjuntamente, trabajar en equipo y avanzar.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET