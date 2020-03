'Ayudar nos hace bien': apuesta para dar comida a los más necesitados

Ignacio Gaitán, gerente de Innpulsa, entidad del Gobierno que promueve la innovación, es una de las personas que está al frente de la toda la estrategia oficial que busca llevarles ayuda a las familias de menos recursos durante esta cuarentena por el coronavirus.



Gaitán, en diálogo con EL TIEMPO, dijo que la idea es llevarles mercados a unas 500 mil familias y que las donaciones se podrán hacer a través de una página web.

¿En qué consiste la campaña que está lanzando el Gobierno para ayudarles a los más necesitados?

Apenas el Gobierno comenzó a tomar las primeras medidas se vino un número muy importante de empresas y de personas naturales diciendo que querían ayudar. Quisimos montar una estrategia liderada por el presidente Duque y de la primera dama María Juliana Ruiz, y dijimos ‘vamos a recoger todas esas iniciativas, pero con una campaña que sea de todos’. En eso quiero ser reiterativo: es una campaña de todo el país en la que nosotros estamos recogiendo.



¿Es decir, el gobierno es el coordinador del tema?

Los organizadores somos la primera dama, que es la que lidera la campaña, y nosotros me refiero a Ignacio Gaitán, director de Innpulsa, Karen Abudinem, alta consejera para las Regiones, y Carolina Salgado, consejera para la niñez, somos los que ejecutamos la campaña.



¿Y cómo se va a hacer?

Esa es una de las preguntas que comenzamos haciéndonos. Recogimos el apoyo de la Fundación Solidaridad por Colombia, que tiene experiencia de más de 40 años en este proceso y dijimos ellos van a ser los recaudadores. Y desde ahí comenzamos a montar una estructura y la montamos en la página que se llama coronaviruscolombia.gov.co. Esa es la puerta de entrada a todo lo que tiene que ver con el coronavirus, ahí se puede encontrar todo lo que tiene que ver con los temas médicos, los temas de educación, los temas de las empresas.



¿Cómo se llama la campaña?

No hay nada mejor y no hay nada que identifique más al colombiano que la solidaridad, por eso le llamamos ‘Ayudar nos hace bien’. Nos hace bien porque en estos días nos han llamado a decirnos yo quiero ayudar y por eso lanzamos una campaña con todas las plataformas, con la que pretendemos llevarles mercado a 500.000 familias que no tienen la capacidad de conseguirlo. Estamos muy preocupados porque ninguna familia que lo necesite se vaya a quedar sin un complemento nutricional en medio de esta crisis.

¿Y cómo funciona?

Hay tres sitios en los que se puede hacer. El más importante es coronaviruscolombia.gov.co, en donde se va encontrar la campaña Ayudarnos hace bien, sobre la cual se le da doble clic y se van a encontrar dos opciones. Ahí usted puede aportar desde 5.000 pesos hasta un millón de pesos a través de las diferentes plataformas que se han sumado. De ahí Solidaridad por Colombia recauda los fondos y entrega la orden de mercado a Fenalco -que ha puesto al servicio toda su cadena con todas las grandes superficies y con tiendas de barrio- que procede a hacer la entrega en físico, en la casa, en la mano, a cada una esas 500.000 familias.

¿Hay algún otro sitio web en el que se puede hacer esto?

Si, en la página de Solidaridad por Colombia. Ahí empresas que quieran donar más de un millón de pesos, que quieren tener sus beneficios tributarios, que quieren aportar de manera más importante a esta campaña van a tener la oportunidad de hacer un traslado a una cuenta que aparece en la página de Solidaridad y automáticamente también se hace la orden al número de mercados que corresponda a la donación.



¿De cuánto será cada mercado por familia?

De 460,000 pesos. Ese es el valor de la unidad de mercado.



¿O sea que la persona que quiera donar lo único que tienes que hacer es entrar a la página web?

Sí señor, y nosotros nos encargamos de hacerle llegar el mercado físico a la familia. Nosotros le llegamos a la familia para demostrarle que hoy estamos realmente todos del mismo lado



¿Y qué pasa si alguien quiere donar en especie?

También en la página está la opción de donar en especie. Hoy por ejemplo estamos recibiendo 2 toneladas de arroz y 2 de alimentos. Estamos recibiendo donaciones en especie a través de la página coronaviruscolombia.gov.co. Nosotros ponemos la logística al servicio de la persona que haga la donación.

¿Has sentido lo maravilloso que es darle la mano a ese amigo o vecino en su necesidad? Cuando damos somos más conscientes, agradecidos y humanos. Eso pasa porque #AyudarNosHaceBien.

Entérate cómo puedes hacer parte de esta gran iniciativa. #EnVivo 🎥https://t.co/hTzfxVlZvf — Karen Abudinen (@karenabudi) March 25, 2020

¿Hay algún otro tipo de ayuda?

Si señor nosotros con el Ministerio de Educación creamos Colombia aprende, y ahí hay más de 8.000 contenidos y cursos gratuitos, hasta de inglés, para todos los colombianos. También está en coronaviruscolombia.gov.co.



Pero también ha pasado algo maravilloso y es que los emprendedores y los empresarios dijeron que queremos ayudar y por eso hay una página que estamos trabajando con Minciencia de retos de innovación en donde nosotros lanzamos retos y encontramos soluciones.



Para completar tenemos un lugar en donde cualquier empresa que quiera donar servicios -por ejemplo nos han donado licencias para hacer trabajo en casa- puede hacerlo.



Además, hemos querido crear una arquitectura de todas las entidades digitales del gobierno que se llama ‘Hable con el ciudadano’, porque hoy hay mucha gente que necesita estar conectada y por eso creamos una arquitectura digital en donde los ciudadanos van encontrar temas médicos, soluciones a temas que pueda trabajar desde la casa, entre otros.



¿De dónde salieron los 500.000 personas escogidas?

Cruzamos la base de datos del Ministerio del Trabajo, Bienestar Familiar, el Departamento de Prosperidad Social, Dane y Consejería para las Regiones para ver qué familias no tienen ninguno de los beneficios del Estado y de ahí salieron 498,000 familias que en la primera etapa serán beneficiarios de este proceso.



¿Éste proceso es de aquí al 19 de abril?

Sí señor, la primera etapa viene hasta el 19



¿Y que va pasar con los venezolanos?

En el censo hay una parte de los venezolanos que ya están registrados en Migración, que forman parte de esa base de datos de las 500 mil familias.



