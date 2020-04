'La emergencia social y económica se acabó': Presidencia

La directora de la oficina jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González, confirmó que la emergencia económica y social declarada por el presidente Iván Duque el pasado 17 de marzo se acabó el pasado martes.



"Ya hoy no estamos en emergencia", dijo la funcionaria al referirse al decreto 417 firmado por el presidente Iván Duque, a fin de tomar medidas para enfrentar el coronavirus.

Explicó que la posibilidad de que se decrete una nueva emergencia está en manos del Presidente de la República, en la medida que la Constitución señala que el mandatario es quien puede puede decretar los estados de emergencia que considere, siempre y cuando que sumados al año no superen los 90 días y desde que se cumplan los requisitos constitucionales.



La secretaria Jurídica destacó que "hoy ya no estamos en emergencia", lo que significa que el presidente no tiene facultad para expedir decretos legislativos



Además reconoció que esta es la primera vez, desde la Constitución de 1991, que la luz de una emergencia de este tipo se han expedido tal cantidad de decretos. Fueron 72 en total.



Recordó que desde el 91 Colombia tenido 15 declaratorias de emergencias pero que esta vez se expidieron decretos que cobijan todas las áreas en la medida en que se dio con ocasión de una pandemia.



Por ahora el Gobierno considera que con esos decretos puede afrontar la lucha contra la pandemia, mientras que la Secretaría Jurídica de la Presidencia se concentrará en defenderlos ante la Corte Constitucional que deberá revisarlos