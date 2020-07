Opinión: Ya se ve una vacuna en el horizonte

Mientras los contagios y las muertes en el mundo se siguen incrementando, el planeta está expectante por el desarrollo de una vacuna.



Hay más de 150 grupos de investigación que avanzan a marchas forzadas con la promesa de lanzarla antes de terminar el año; varios de ellos iniciaron la tercera fase, que implica pruebas en grupos grandes de pacientes.



El 20 de julio, uno de los proyectos más adelantados publicó en una revista científica los positivos resultados con su vacuna en cerca de 1.000 voluntarios.



Pero también parece que el mundo va camino a una compleja situación del mercado, similar a la observada con los equipos médicos esenciales, en los que se registra una demanda excesiva respecto a la oferta.



Además, se prevé una presión grande en productos complementarios de las vacunas, como jeringas y ampolletas.



En efecto, la empresa que logre la primera vacuna tendrá una demanda por miles de millones de unidades y no existen fábricas con la capacidad de atenderla en corto plazo. Esto significa que habrá un solo productor, al menos al comienzo, y que los pedidos tardarán meses en ser atendidos.

Las patentes dan un derecho de exclusividad por 20 años al innovador, pero, desde ya, hay quienes plantean que, ante la magnitud de la pandemia, las empresas deberían renunciar a ese derecho por el bienestar de la humanidad; otros sugieren acudir a la figura de las licencias obligatorias; adicionalmente, cabe la posibilidad de alianzas de la empresa innovadora con otras, para crecer la producción global.



Por el lado de la demanda, la situación tampoco es sencilla, pues los actores son los gobiernos que, de forma unilateral o multilateral, están dando pasos para asegurar la provisión de vacunas haciendo compras a los proyectos más prometedores.

En Estados Unidos, el Department of Health & Human Services (HHS) dio a conocer en mayo la Operation Warp Speed, que es una asociación público-privada con el objetivo de acelerar el desarrollo, manufactura y distribución de vacunas, terapias y diagnósticos contra el virus; cuenta con un presupuesto cercano a los 10.000 millones de dólares. Su propósito es “entregar 300 millones de dosis de una vacuna segura y efectiva para covid-19 para enero de 2021”.

Con ese programa se han hecho aportes por 1.700 millones de dólares a 3 proyectos; y hay un listado de otros siete que son prometedores. Como contrapartida de esos recursos, Estados Unidos obtiene la garantía de provisión de la vacuna.



La Unión Europea adoptó en junio una estrategia que incluye apoyar empresas para acelerar el desarrollo de sus proyectos “a cambio del derecho a comprar un número determinado de dosis de vacunas en un período dado”.



Por otro lado, la OMS junto con Gavi (The Vaccine Alliance) y CEPI (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) plantean una solución multilateral mediante el Fondo Covax, que tiene por objetivo “garantizar un acceso rápido, justo y equitativo a las vacunas covid-19 para todos los países del mundo, ricos y pobres”.

Covax cuenta con el apoyo de 75 países, pero buscan incluir un total de 165, que representan el 60 por ciento de la población mundial. Los 75 países contribuirán con recursos fiscales para aportar en bloque a algunos de los proyectos más prometedores.



Por último, cabe mencionar a China, pues varios de los proyectos son de empresas de ese país y su gobierno anunció que las vacunas que obtengan las pondrán a disposición de la humanidad.



En síntesis, tenemos un complejo panorama de corto y mediano plazo en el mercado de un producto que está por nacer y por el cual clama la humanidad. Es válido que cada país tienda a velar por su población, pero con una pandemia global es útil pensar en las opciones multilaterales que contribuyan a un escenario más equitativo.



En Colombia, el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, ya ha comenzado a moverse con los principales productores. Es fundamental ir asegurando un buen lugar en la fila lo antes posible.

LUIS GUILLERMO PLATA

GERENTE PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA