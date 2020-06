Gobierno evalúa medidas drásticas para que haya disciplina social

Este fin de semana que concluye, en diferentes ciudades del país se conocieron denuncias sobre la realización de fiestas, violando todos los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Gobierno Nacional para prevenir la propagación del covid-19.



Fue por esta razón que en la noche de este lunes festivo el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron que se estudian medidas drásticas para quienes no solo no están cumpliendo con las medias de bioseguridad sino que con su actitud están poniendo en riesgo a los demás

“Hemos visto en algunas ciudades del país fiestas, rumbas, pachangas y quienes deciden tomar ese camino de la irresponsabilidad lo que están es poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos”, dijo Duque.



Tras esto reiteró que su llamado es a la cultura ciudadana y recordó que es muy importante.



Por su parte el ministro de Salud dijo que aquí no puede haber lugar para fiestas y que las normas son absolutamente claras y los alcaldes tiene la responsabilidad y la autoridad para contener cualquier desmán y cualquier situación.



"Recordemos que hay sanciones muy claras previstas incluso en el Código Penal por lo que pueda contribuir afectar la situación de una epidemia en Colombia", dijo Ruiz.



"No quisiéramos llegar allá pero es muy probable que tengamos que tomar las medidas más drásticas para poder hacer que exista disciplina social y que el distanciamiento físico sea real", agregó el Ministro.



Y Duque reiteró que en algunos lugares se van a tomar “medidas drásticas” con las personas que no están guardado la disciplina social. Dijo que serán básicamente para proteger la vida y la salud .

El presidente Duque igualmente reiteró que este año tendremos un día del amor y la amistad así como la Navidad, con coronavirus por lo que insistió en la necesidad de que los ciudadanos mantengan la disciplina para enfrentar la pandemia.



Al responder preguntas de los ciudadanos en un Facebook Live, se refirió al día sin IVA del pasado viernes. Dijo para los nuevos que vienen, el Gobierno está evaluando las situaciones exitosas que se dieron y también los incovenientes que se suscitaron.



Por eso dijo que esta semana estará con un equipo de epidemiólogos, infectólogos y funcionarios del Gobierno haciendo un análisis de lo ocurrido.

Eso sí, el mandatario destacó que las mayores ventas se dieron con el comercio electrónico, por lo que dijo que se va a insistir mucho más a través de los métodos virtuales.