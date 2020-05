Gobierno pagará 50% de la prima a trabajadores que ganen el mínimo

El presidente Iván Duque anunció este miércoles que el Gobierno apoyará a las empresas nacionales con el pago del 50% de la prima legal de junio para los trabajadores formales que devenguen un salario mínimo.



El anuncio lo hizo durante el programa diario 'Prevención y acción', en el que se analizan las medidas de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

"Como Gobierno nacional vamos a pagar el 50% de la prima de junio a los trabajadores formales que estén en el rango de un salario mínimo. Eso beneficiará a 4 millones de empleados ", dijo el presidente Duque.



Agregó el Jefe de Estado que las empresas que hayan visto reducidos sus ingresos en 20% y tengan a sus trabajadores formalizados en el sistema de seguridad social, podrán llegar a un acuerdo amistoso con los empleados para pagar el 50% restante en dos o tres cuotas.



"Esto aplicará siempre y cuando haya un acuerdo fraterno entre el empleador y el empleado", enfatizó a su turno el ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera.



Los requisitos par que las empresas puedan aplicar a este beneficio del Estado, serán los mismos que se tienen para aplicar a los subsidios de pago de nómina:



- Si la empresa, sin importar el sector en el que se encuentre, ha visto reducir sus ventas en un 20 por ciento en abril, frente a igual mes del 2019.



- Las empresas, micros, pequeñas, medianas y grandes, que necesiten obtener este beneficio deben acudir a sus contadores y auditores para certificar la caída en ventas de mínimo el 20 por ciento.



- El subsidio será girado a través del sistema financiero para las nóminas que están bancarizadas. El sistema financiero no recibirá un porcentaje por su papel de intermediario para esta medida.



- Las empresas que no tienen bancarizadas las nóminas de sus empleados deben mostrar que tienen en regla la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) para que puedan obtener el beneficio.



- Quienes no dirijan los recursos al pago de la nómina estarán cometiendo el delito de ‘fraude a subvención’, tipificado en el Código Penal.

El Jefe de Estado también anunció que las personas a quienes se les haya suspendido su contrato de trabajo podrán ser incluidos en el beneficio de Ingreso Solidario. "La idea es que rápidamente podamos darles un apoyo a estas familias", dijo Duque.



"Queremos que estos trabajadores, 600.000 en total, a quienes les suspendieron sus contrato de trabajo, reciban un ingreso solidario de 160 mil pesos para cubrir parte de sus necesidades", explicó a a su vez el Ministro Cabrera.



Agregó el Mintrabajo que los requisitos serán los mismos que para los demás colombianos en condiciones vulnerables pero que, adicionalmente, debe aparecer en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (pila) el registro de que el contrato ha sido suspendido.



Lea en este enlace cómo podrá acceder al beneficio de ingreso solidario



REDACCIÓN ELTIEMPO.COM