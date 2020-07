Gobierno habla de los retos que vienen para alcaldías y gobernaciones

El consejero presidencial para las Regiones, Federico Hoyos Salazar, habló con EL TIEMPO sobre cómo está la situación en las regiones y sobre los sectores que se están abriendo para mejorar la productividad y favorecer el empleo.



Dijo que desde la Consejería están listos para articular al Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías y sector privado, para que el turismo sea un sector robusto en las etapas que vienen.



Aseguró que más que tener cierres totales de municipios, se debe aprender a convivir con el covid siguiendo las normas de bioseguridad como el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso del tapabocas.

¿Cómo es la articulación de su oficina con gobernaciones y alcaldías?

El covid obligó a la Consejería a reinventarse. Estamos haciendo tres cosas concretas. Todas las semanas recorremos el país con el equipo de gobierno, llevando soluciones y dialogando con los gobernantes y el sector privado para lograr la reactivación económica de acuerdo con la situación de salud de cada municipio. Hemos visitado Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, Montería, Cartagena, Tumaco, Manizales, Quibdó, Barranquilla, Ipiales, Pereira y Salento. Además, creamos el podcast “Repensando las regiones” en donde hemos dialogado con los mandatarios regionales sobre el futuro de sus regiones después del covid. También hemos llevado a cabo 31 mesas de ayuda virtual, socializando los decretos y circulares que expiden los Ministerios, ya que lo más importante es comunicar las medidas del gobierno adecuadamente.



Ya la gran mayoría de sectores han sido liberados, pero sigue creciendo el contagio y eso les preocupa a gobernadores y alcaldes…



No solo a gobernadores y alcaldes, también a nosotros en el Gobierno Nacional nos preocupa ese asunto, así como la economía y la pérdida de empleos. Por eso junto a los gobernadores y alcaldes se han venido desarrollando las mesas de reactivación económica que hemos denominado “Un paso adelante”. Con estas mesas buscamos un equilibrio entre la protección de la vida y la reactivación económica. El Gobierno respeta la autonomía de los mandatarios locales, y por eso son ellos quienes solicitan al Ministerio del Interior la realización de pilotos de reapertura con el visto bueno del Ministerio de Salud. La reapertura es un ejercicio de consenso entre el Gobierno Nacional con los entes territoriales.

Muchas zonas del país viven del turismo ¿Que se está planteando con gobernadores y alcaldes sobre este asunto?

Insistimos en que el gobierno expide decretos con disposiciones generales y corresponde a los alcaldes y gobernadores de acuerdo con las circunstancias particulares de cada territorio solicitar pilotos para realizar pilotos de turismo que el Ministerio del Interior aprueba previo concepto del Ministerio de Salud. Desde la Consejería estamos listos para articular al Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías y sector privado, para que el turismo sea un sector robusto en las etapas que vienen.



¿Cree que se debe habilitar el transporte intermunicipal?

Desde el Ministerio de Transporte se está trabajando en diferentes frentes para para brindar garantías en bioseguridad a pasajeros y que esta rehabilitación se pueda dar progresivamente, en el momento adecuado y donde se cumplan todos los requisitos exigidos.



Yo estoy revisando los protocolos y trabajando de la mano con los mandatarios para que las necesidades específicas de cada región sean resueltas, ya que todas las regiones del país tienen realidades y necesidades diferentes. Si bien algunos municipios del país aún no están preparados para reactivar este sector, hay cerca de 470 municipios del país que son municipios sin covid y muchos otros tienen una tasa de contagio baja, en donde se pueden realizar pilotos de transporte intermunicipal.



Estas decisiones el Gobierno Nacional se toman en conjunto con los alcaldes de cada municipio. Son ellos quienes en definitiva mejor conocen cada población y definen si están preparados para dar ese paso. En Manizales también estuvimos con el Superintendente de Transporte y esperamos anunciar de la mano de los alcaldes proyectos pilotos muy pronto.



El transporte intermunicipal se debe habilitar en donde haya condiciones para hacerlo. En Caldas la semana pasada revisamos esos pilotos para implementarlos, pero insistimos en que cada departamento tiene condiciones diferentes y las medidas deben ser diferenciadas.



Hay municipios que están cerrados, que no dejan entrar a nadie ¿cree que deben seguir así?

Los alcaldes son quienes mejor conocen la situación particular de cada municipio. El presidente Duque ha dicho con base en cifras y estudios internacionales que el virus está presente durante un buen tiempo, hasta que tengamos una vacuna. Más que mantenerse encerrados, se debe aprender a convivir con el virus, y la cultura ciudadana cumple un rol fundamental para poder mantener la actividad productiva. Más que tener cierres totales, se debe aprender a convivir con el covid siguiendo las normas de bioseguridad como el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso del tapabocas.



La mayoría de la plata que tienen gobernaciones y alcaldías se está destinando para atender la pandemia ¿Se está acabando la inversión regional?

Una situación como la que vive el país y el mundo en este momento, la debemos afrontar con compromiso y trabajo conjunto. El Gobierno Nacional ha realizado un esfuerzo presupuestal enorme. Sólo el programa ingreso solidario, que considero que es de las innovaciones de política pública más importantes en la historia del país, tiene un costo de 4,5 billones de pesos e impacta a 3 millones de hogares.



¿Hoy cuál es la mayor preocupación administrativa de gobernadores y alcaldes?

Hablando con los alcaldes y gobernadores, una de las preocupaciones son los Planes de Desarrollo. El reto de las entidades territoriales es ajustar los Planes de Desarrollo estructurados previo a la pandemia con la realidad que ahora enfrentamos. Para eso el Gobierno emitió un decreto para ampliar los plazos para aprobar esos planes. Hay más preocupaciones, pero desde la Consejería estamos prestos a escuchar a los mandatarios y trabajar de la mano con ellos para buscar soluciones.



