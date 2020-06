Coronavirus: Gobierno habilita utilización de ventiladores nacionales

El Gobierno Nacional dio vía libre para que se puedan utilizar los ventiladores mecánicos nacionales en los hospitales del país en caso de que sea necesario en el marco de la atención del covid-19



Así lo reveló Luis Guillermo Plata, el gerente para la Atención Integral del Covid-19, quien dijo que estos equipos se podrán emplear siempre y cuando el paciente o su familia lo autorice, en la medida que todavía no están certificados por el Invima.



Plata dijo que esto se logró gracias a un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud y el Invima. Por norma, para que un equipo médico pueda ser utilizado, debe tener una certificación previa, algo con lo que todavía no cuentan los ventiladores nacionales.



“Los tiempos no nos dan para surtir todos los procesos de evaluación y certificación del Invima, como sucede con cualquier equipo médico, y para ello hemos encontrado en la ley 23 de 1981, sobre ética médica, que se permite que en algunas situaciones excepcionales productos que no hayan sido certificados puedan ser utilizados en emergencias como último recurso, siempre y cuando tengan el consentimiento del paciente o de su familia”, dijo Plata.



Agregó que si estamos en un momento crucial en el que hay escasez de ventiladores y hay que escoger entre la vida o un aparato que todavía no ha sido certificado, por lo menos que el paciente tenga la opción de decidir si está dispuesto a utilizarlo.



Estos ventiladores mecánicos son claves en la unidades de cuidados intensivos para la atención de los pacientes con covid, debido a que el virus genera problemas respiratorios.



De todas maneras Plata dijo que la idea es que los constructores de estos ventiladores sigan avanzando en el cumplimiento del proceso de certificación ante el Invima.



Plata reveló que el grupo Innspiramed, de Medellín, anunció que la próxima semana entregará los primeros 100 ventiladores.



Sobre los equipos importados, dijo que ya hay 2.767 comprados que están llegando al país y hay otros 3.200 en negociaciones.

