Gobierno va evaluar abrir el comercio en municipios no covid

El presidente Iván Duque abrió este domingo la posibilidad de que en algunos municipios del país, previo el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, se pudiera abrir, más adelante, el comercio.

En un Facebook Live con algunos gobernadores y a la pregunta de cuándo van a abrir el comercio, el jefe de Estado dijo que esa es un conversación que ya se está teniendo.



“Queremos esta semana activar esas mesas técnicas, ir mirando distintos protocolos por subsectores para que el país se vaya preparando para eso, y obviamente tenemos el reto también en grandes ciudades que es conciliar un escenario recuperación de vida del comercio más adelante con que no se genere ni un colapso una sobrecarga los sistemas de transporte para que no sean foco de contagio”, aseguró el mandatario.



Dijo que si bien quisiere mencionar una fecha destacó que “esa es una conversación que se debe adelantar con los alcaldes, con los gobernadores, con sectores del comercio e ir pensando en una gradualidad responsable”.



En el país hay más de 800 municipios en los cuales todavía no se han reportado casos de personas con coronavirus y por eso el Gobierno está evaluando tomar algunas medidas particulares con ellos.



Para ello, el mandatario anunció que esta semana se van a instalar unas mesas técnicas con gobernadores y alcaldes a fin de comenzar a definir unos protocolos para que se puedan gradualmente ir abriendo algunas actividades.



En este punto es donde se va a mirar la posibilidad de abrir el comercio, pero obviamente con todas las medidas de bioseguridad.