Por coronavirus en Amazonas, entutelan al Presidente y su gabinete

Por considerar que la situación generada por el coronavirus en el departamento de Amazonas y su capital, Leticia, desborda y sobrepasa, por un lado, los poderes del gobierno local y departamental; y por otro, la capacidad de respuesta a la emergencia, la Procuraduría y varios ciudadanos interpusieron una acción de tutela en contra del presidente Iván Duque y su gabinete.



La principal pretensión de la tutela, radicada en el Tribunal Superior de Cundinamarca, sostuvo el médico Mauricio Díaz, uno de los accionantes, es que haya una legislación para esta situación excepcional que vive el departamento pues hay un vacío jurídico que impide tomar decisiones rápidas y eficientes para enfrentar la pandemia.

Díaz explicó que así como hay una legislación para la atención de desastres, debe haber una clara y precisa para el manejo de esta emergencia. “Una vez basados en esa legislación, que el gobierno gestione la emergencia. La tutela les dice cómo hacerlo, es una hoja de ruta con un puesto unificado que tenga la unidad de mando, la chequera y la claridad de lo que hay qué hacer”.



La semana pasada, el contralor de Amazonas, Daniel Oliveira, le dijo a EL TIEMPO que “se estaban tomando decisiones desde un escritorio en Bogotá sin conocer la realidad del departamento”. Díaz tiene esa misma apreciación.



“No pueden tomar una decisión desde Bogotá si no conocen la realidad de los resguardos indígenas y si no tienen la experiencia. Aquí tenemos universidades, organizaciones no gubernamentales que tienen la experiencia e informarlos realmente de lo que está pasando”.

Por ejemplo, agregó Díaz, sacan un decreto obligando los ancianos a quedarse en sus casas, pero no les dicen cómo hacerlo, los encierran y eso produce un problema porque está mal hecho; y al otro les dicen que vayan a reclamar un subsidio. Ahí no solo hay un riesgo, hay una cantidad de contradicciones e imprecisiones”.



Díaz insiste en que se están haciendo las cosas mal. “Si a las personas les explican cómo y por qué se debe actuar de esta o tal manera, y les facilitan los medios no hay problema. Lo que debieron hacer fue facilitarles los medios, llevarles el mercado o carro tanques con agua, tapabocas, esto no se hizo”, concluye.



La tutela fue interpuesta por Ramón Esteban Laborde Rubio, Procurador 29 Judicial Ambiental Agrario del Amazonas; el médico César Mauricio Díaz Rojas, quien durante más de 30 años ha trabajado con las etnias indígenas; el empresario Julián Benjamín Clavijo Cárdenas y William Yucuna Tanimuca, médico y autoridad tradicional del Amazonas.



